Le retour du la rumeur du MacBook à écran tactile

Il y a 1 heure

Julien Russo

Malgré le refus catégorique d'Apple, la rumeur du MacBook à écran tactile refait surface chaque année. En même temps, Apple cherche un peu les histoires puisque la firme californienne vient de déposer un brevet d'un... MacBook avec un écran tactile !

Pendant la WWDC 2019 Apple avait encore dit "Non"

Un schéma, une description bien détaillée, il n'en fallait pas plus pour que ce nouveau brevet déposé dans les registres de l'USPTO rallume le feu de la rumeur.

En effet, il s'agit du brevet numéro 20200019367, la firme de Cupertino y décrit un "Cross Device Interactions" avec en schéma un ordinateur portable ayant un écran que l'utilisateur peut toucher comme un smartphone ou une tablette. On peut apercevoir qu'il ne s'agit pas du "futur" du MacBook, mais plutôt certaines versions qui auraient un écran tactile.

Ce qui est surprenant c'est qu'Apple travaille sur ce nouveau type de produit, alors que derrière elle affirme chaque année "nous ne lancerons pas un MacBook avec un écran tactile" puis avance tous les aspects négatifs que cela engendrait.

Par exemple Craig David avait déclaré : "Nous pensons vraiment que l'ergonomie de l'utilisation d'un Mac est que vos mains sont posées sur une surface, et que lever votre bras pour taper sur un écran est une chose assez fatigante à faire. Je ne pense pas qu'on ait regardé les autres gars jusqu'ici et qu'on se soit dit, à quelle vitesse on peut y arriver ?".



À voir si ce brevet récemment déposé n'est juste qu'un simple projet qui ne verra jamais le jour ou un nouveau produit que prépare Apple qui sortirait dans les années à venir.



