Sorties jeux : Warface: Global Operations, Pascals Wager, Maze Machina

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Warface: Global Operations, Pascals Wager, Maze Machina.



NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Warface: Global Operations (Aventure, v1.0.2, 772 Mo, iOS 10.0, MY COM)



Warface: Global Operations est une incarnation mobile de Warface, le légendaire shooter gratuit sur PC et console. La version mobile est inspirée par le Warface original et comporte de nombreuses fonctionnalités familières. Néanmoins, chaque aspect de ce jeu militaire a été développé pour offrir la meilleure expérience de tireur sur mobile.



Des contrôles intuitifs qui vous permettront de comprendre facilement les fonctionnalités principales et les mécaniques de ce jeu de guerre. Immergez-vous dans le jeu en un clin d'œil si vous êtes un joueur occasionnel. Télécharger le jeu gratuit Warface: Global Operations





People Vs People (Casse-tête / Action, v1.02, 102 Mo, iOS 8.0, BigFun Corporation Ltd)



People Vs People est un jeu de combat de puzzle en temps réel qui va vous rendre fou. Jouez des matchs rapides contre d'autres personnes!



Détruisez la base ennemie. Collectez et améliorez de nouvelles cartes Booster pour dominer chaque match. Télécharger le jeu gratuit People Vs People





OneMan (Action, v1.0, 98 Mo, iOS 9.0, Francis Entereso)



Vous contre des centaines de méchants? Mais vous n'êtes qu'un seul homme!



Appuyez à droite lorsque l'adversaire est à votre droite. Appuyez à gauche lorsque l'adversaire est à gauche. Appuyez du mauvais côté ou appuyez trop lentement et il se peut que la partie soit terminée!



Combien de temps pouvez-vous rester debout? Télécharger le jeu gratuit OneMan





Mineblast!! (Action / Aventure, v1.0, 44 Mo, iOS 8.1, Gionathan Pesaresi)



Explorez une mine dangereuse et frayez-vous un chemin en utilisant des TNT.



Mineblast !! est un jeu de plateforme avec des environnements entièrement destructibles. Soufflez les murs pour ouvrir votre chemin, faites sauter le sol et les caisses pour trouver des pierres précieuses, faites sauter les plates-formes en bois pour les utiliser comme pont, il n'y a pas de limite à votre créativité. Télécharger le jeu gratuit Mineblast!!





Farm of Champions (Simulation, v1.0, 303 Mo, iOS 11.0, Lucas Ferreira Franca)



Farm of Champions apporte un style arcade avec un système de gestion, où le joueur développera la ferme, augmentera sa production de cultures et de lait et deviendra un fermier magnat.



En achetant des chevaux, le joueur aura également la possibilité de tester ses compétences contre d'autres agriculteurs dans une piste de courses de chevaux au sein de la ferme.



Une belle simulation ! Télécharger le jeu gratuit Farm of Champions





Extraordinary Ones (Action / Stratégie, v1.0.59, 1,7 Go, iOS 9.3, NetEase Games)



Le nouveau jeu MOBA 5V5 sur le thème de l'anime Extraordinary Ones est maintenant disponible!

Des héros avec des caractéristiques révolutionnaires, des échauffourées de cour d'école et des objets incroyables.



Les héros arrivent sur le champ de bataille d'une école parée de leurs tenues de combat et d'objets magiques. 10 joueurs sont divisés en deux équipes pour des affrontements féroces en 5 contre 5. Les deux équipes s'affrontent dans un carré dans une bataille pour détruire les tourelles et, finalement, la base. Le premier à détruire la base de l'autre équipe gagne. Télécharger le jeu gratuit Extraordinary Ones





Black Clover Phantom Knights (Jeux de rôle / Action, v1.0.2, 142 Mo, iOS 11.0, BANDAI NAMCO Entertainment Inc...)



L'anime populaire Black Clover a enfin un jeu mobile!

Défendez le royaume tout en cherchant à créer la magie la plus puissante dans ce nouveau RPG de défense du royaume passionnant!



Des batailles magiques où vos stratégies décident du résultat!

Choisir les bons personnages et formations est la clé de la victoire.

Travaillez avec vos coéquipiers pour libérer un combo puissant... Télécharger le jeu gratuit Black Clover Phantom Knights





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Zombie Football! (Casse-tête, v1.0.2, 254 Mo, iOS 9.0, Robert Qiu)



En tant que dernier joueur vivant, c'est à vous de porter votre équipe à la gloire contre des hordes de rivaux zombifiés. Utilisez vos compétences et vos réflexes pour naviguer sur un gazon dangereux rempli d'obstacles, de zombies affamés de cerveaux et de fosses de boue glissantes. Rivalisez avec vos amis pour voir qui peut marquer le plus rapidement. Pouvez-vous atteindre la zone d'arrivée?



Qu'il s'agisse de dépasser de justesse une horde de zombies ou de marquer un touché avec votre dernier souffle, ce jeu est garanti pour vous garder au bord de votre siège. Mais attention, c'est très addictif! Télécharger Zombie Football! à 1,09 €





Pascals Wager (Action / Jeux de rôle, v1.0.28, 1,5 Go, iOS 9.0, Giant Network)



Pascal's Wager est un jeu d'action-RPG se déroulant dans un univers fantastique ténébreux. Avec ses graphismes d'une qualité exceptionnelle, le titre offre une expérience visuelle inédite sur plateforme mobile. Dans ce jeu, le monde est enveloppé d'un voile obscur. La lumière y est rare et mystérieuse. Ses habitants perdent la raison, sans que personne ne sache pourquoi.



Vivez une histoire captivante en incarnant différents personnages avec lesquels vous découvrirez diverses zones cachées de la carte. En chemin, vous ferez face à des ennemis surnaturels et à des boss titanesques, mais surtout à la mort et à la vérité.



Télécharger Pascals Wager à 7,99 €





Maze Machina (Stratégie, v1.0, 149 Mo, iOS 12.0, Arnold Rauers)



Maze Machina est un titre attendu après les excellents Card Thief et Card Crawl que le développeur allemand a su réalisé de manière originale. En effet, les deux jeux cités utilisent le jeu de cartes "Solitaire" comme base pour en faire des jeux d'exploration de donjons.



Ici, vous jouez une souris qui doit se défaire de labyrinthes mis au point par un grand méchant (loup). Pour cela, il faut déplacer les cases à la manière de Threes! et faire preuve d'un sens tactique aiguisé sur les plateaux de 16 cases. Chaque case déclenchant une action, que ce soit une attaque de loin (arc), attaque normale (épée), défense (bouclier) ou piège.

Télécharger Maze Machina à 2,29 €





Fetching Furballs (Action, v1.0, 85 Mo, iOS 8.0, Daniel Noorduin)



Un jeu de physique-action difficile avec des contrôles uniques à maîtriser.



Dans Fetching Furballs, vous explorez un monde extraterrestre coloré, résolvez des énigmes physiques et sauvez des créatures borgnes à fourrure. Vous devrez déjouer les robots maléfiques et utiliser la précision et le timing pour gagner des succès et survivre à des combats de boss intenses. Le tout avec une belle bande sonore composée par Ingmar de Vos. Télécharger Fetching Furballs à 2,29 €