Tim Cook offre une plaque à ses employés en service depuis 5 ans

Savez-vous que lorsque vous travaillez chez Apple depuis cinq ans, vous recevez un cadeau un peu spécial ? Outre le confortable chèque que les employés encaissent généralement, la plus grande entreprise de technologie au monde célèbre votre demi-décénie avec une plaque.



En effet, Tim Cook signe une plaque avec le nom de la personne et un petit mot. Sympa. Lemont Washington vient de recevoir la sienne :

Lemont Washington a rejoint Apple en septembre 2014 en tant qu'ingénieur logiciel senior. Depuis lors, il a travaillé sur Swift Playgrounds, HomeKit et Messages. Il a en fait passé son cinquième anniversaire chez Apple il y a cinq mois, mais n'a partagé son cadeau que maintenant.



La plaque indique :

Cinq ans chez Apple, c'est une étape importante. Lorsque vous êtes venu ici, vous vous êtes inscrit pour accomplir de grandes choses. Depuis lors, vous avez apporté la passion, la créativité et la ténacité - simplement parce que c'est ce que requiert la poursuite de l'excellence. Vous avez dynamisé et inspiré les autres grâce aux normes que vous vous êtes fixées. Et vous avez eu le genre d’impact qui change la vie des gens. C'est important. Merci - pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez tout au long de votre voyage chez Apple.