Apple publie un communiqué sur sa collaboration avec le gouvernement

Il semble que ce soit l'affaire de ce début d'année 2020... Suite à l'attaque terroriste perpétrée par Mohammed Saeed Alshamrani en Californie, Apple a subi une pression de la part du FBI et du procureur afin de donner accès à toutes les données présentes au sein de deux téléphones du tireur.



Seulement, Apple reste fidèle à sa façon de penser et de protéger ses clients : il a ainsi répondu favorablement à certaines demandes, sans donner un réel feu vert à toutes les informations présentes dans l'appareil.



Le mois de janvier représente aussi la date où la Pomme publie un rapport sur la transparence des différentes demandes de données des gouvernements.

Apple plutôt coopératif avec les demandes gouvernementales

Ces données partagées ont eu lieu entre le 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, période durant laquelle les gouvernements ont fait 31 778 demandes d'appareils, soit 500 de plus qu'au premier semestre 2018.



Ces demandes concernaient plus de 195 000 appareils, et Apple affirme avoir pu répondre positivement dans 82% des cas. C'est l'Allemagne la plus gourmande avec 13 500 requête, tandis que les États-Unis s'arrêtent à 4 796 demandes.



Parmi ces données, on retrouvait des données sur les clients associés, en vue de différentes fraudes.

Des exemples de telles demandes sont lorsque des organismes chargés de l'application des lois travaillent sur des cas où ils soupçonnent qu'un compte a pu être utilisé illégalement ou en violation des conditions d'utilisation d'Apple. Les demandes basées sur un compte recherchent généralement des détails sur les comptes iTunes ou iCloud des clients, comme un nom et une adresse; et dans certains cas, le contenu iCloud des clients, comme les photos stockées, les e-mails, les sauvegardes d'appareils iOS, les contacts ou les calendriers.

De quoi répondre aux attaques du FBI !



