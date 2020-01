Apple TV+ : Jennifer Aniston remporte un prix pour The Morning Show

Julien Russo

C'est la deuxième récompense pour la série The Morning Show ! Après la meilleure performance en tant qu'acteur de soutien dans une série dramatique pour Billy Cudrup, c'est au tour de Jennifer Aniston de remporter le prix de la performance exceptionnelle d'une actrice dans une série dramatique lors de la cérémonie Actors Guild Awards.

The Morning Show à nouveau sous le feu des projecteurs

La cérémonie s'est passée hier à Los Angeles. Jennifer Aniston était présente pour sa représentation dans la production d'Apple TV+. Était présent également son ex-compagnon Brad Pitt, ce qui a d'ailleurs enflammé les magazines people qui voient tous les deux acteurs se remettre ensemble !

Elles étaient nombreuses dans la catégorie de la meilleure performance d'actrice dans une série dramatique. Il y avait par exemple Olivia Colman de la série Netflix "The Crown" et Jodie Comer pour la série "Killing Eve", Jennifer Aniston star de The Morning Show a donc écrasé toute la concurrence et a eu l'honneur de monter sur scène pour faire un discours.

Émue, Jennifer Aniston a fait un discours touchant sur l'amour qu'elle a pour ce métier : "Vous savez, je repensais à quand j'étais petite. Je n'avais pas de magnétoscope, mais j'avais un magnétophone et je filmais "Laverne & Shirley", "Happy Days"... et j'écoutais ces épisodes. Et je me disais que j'allais le faire, je vais le faire."



Jennifer Aniston a tenu à saluer la talentueuse scénariste de la série Kerry Ehrin. C'est elle qui est à l'origine de l'histoire et des traits de caractère de chaque personnage de The Morning Show.



