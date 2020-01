Apple Watch : Un défi pour les employés de Cupertino en février

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Apple veut que ses employés fassent de l'activité. Après tout, un employé bien dans son esprit et en forme physiquement est un employé plus productif. La firme californienne a prévu un défi exclusif pour ses salariés au siège de Cupertino. Ça va être un challenge interne avec plusieurs lots à la clé !

Un t-shirt 2020 et des pin's pour ceux qui arrivent à remporter le défi

La compétitivité entre employés va être à son maximum le mois prochain à l'Apple Park.

La direction d'Apple a pris la décision de proposer un challenge pour les possesseurs de l'Apple Watch au siège (autrement dit l'ensemble des employés). Le défi consistera à boucler les anneaux d'activités comme vous avez l'habitude de le faire avec votre Apple Watch.

Les salariés qui arriveront à remplir tous les anneaux d'activités pourront se rendre dans un bureau pour récupérer un t-shirt collector avec la mention "2020".

Les plus compétitifs auront le droit en plus du t-shirt à un pin's : bronze, argent ou or pour les plus sportifs).

Un défi qu'avait déjà réalisé Apple en 2018 et 2019. En général, la firme californienne aime bien organiser des événements, des jeux ou des compétitions.



Source