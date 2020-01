Huawei abandonne Google Maps au profit de la cartographie de TomTom

L'objectif de cet accord est bien évidemment de remplacer Google qui malheureusement a perdu un contrat juteux avec Huawei. Il faut dire que le géant chinois fait tout pour éviter de s'appuyer sur des services venant d'une firme américaine. Par exemple, l'entreprise développe Huawei Mobile Service un "package" de services alternatifs à ce que propose Google. L'intégration des cartes de TomTom dans les appareils Huawei devrait se faire de façon imminente , nous n'avons cependant pas plus d'informations pour l'instant.

Qui a la meilleure cartographie en dehors de Google ? Huawei a cherché pendant longtemps et a trouvé le groupe néerlandais " TomTom " qui remplit exactement les critères que recherchait Huawei : expérience dans le secteur, cartes très détaillées, entreprise non américaine... C'est TomTom qui a annoncé à Reuters qu' un accord avait été signé avec Huawei pour que le géant chinois utilise sa cartographie afin de l'intégrer dans ses produits.

Malgré que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ait trouvé une porte de sortie, Huawei est toujours sur la liste noire des entreprises chinoises accusées d'espionnage pour le gouvernement chinois. Cette étiquette l'empêche de collaborer avec des entreprises américaines.

