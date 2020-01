Netflix et la chronologie des médias : Du changement à venir ?

Vendredi dernier Netflix s'est installé dans la capitale française. En compagnie de la maire de Paris et de Franck Riester le ministre de la Culture, Reed Hastings a proposé une visite des nouveaux locaux au style très startup. Le ministre de la Culture a justement évoqué pendant cette visite un possible geste sur la chronologie des médias qui pourrait devenir "moins stricte". En effet, à l'heure actuelle pour que Netflix ou toute autre plateforme de streaming puisse proposer un film sorti au cinéma en France, il faut attendre 36 mois après sa première projection dans les salles.

Vers une chronologie des médias plus souple

Un véritable fardeau, voici comment on pourrait présenter simplement la chronologie des médias. Il s'agit d'une loi mise en place il y a très longtemps, qui consiste à fixer des délais pour les médias souhaitant diffuser un film sorti au cinéma. Par média on entend évidemment les chaines de télévisions payantes comme Canal+, OCS, Ciné+... Mais surtout les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Canal+ Séries...



Le gouvernement d'Emmanuel Macron réfléchirait actuellement à réduire le délai de 36 mois pour Netflix. Ce qui fait changer d'avis le ministre c'est les efforts que fait le géant américain pour paraitre un bon élève aux yeux de la France.

Il y a de l'investissement dans des productions françaises, l'installation de locaux parisiens (qui génère de nouveaux emplois), des discussions pour payer normalement les impôts français...

Franck Riester a donc profité de sa visite avec Anne Hidalgo et le co-fondateur de Netflix pour évoquer un possible "gros changement" dans cette loi.



Cela serait éventuellement possible tant que la firme américaine tient ses engagements d'investir en France. En gros, c'est donnant donnant.

On ne sait pas si cet avantage serait que pour Netflix ou également pour ses concurrents.



Pour rappel, Netflix s'est engagé à produire 20 contenus originaux français sur la totalité de l'année 2020. Le chantier est énorme et l'investissement financier est colossal. Ces productions s'intègreront dans le catalogue français, mais également dans le reste du monde où Netflix est disponible. C'est l'occasion parfaite pour faire découvrir au monde entier le talent que nous avons dans le cinéma !



