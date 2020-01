Analyse : L'iPhone va faire exploser la croissance des smartphones 5G

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

En général quand Apple se lance dans un nouveau secteur, c'est toujours bénéfique pour celui-ci. En 2019, la 5G existait déjà chez Samsung ainsi que d'autres fabricants, cependant les opérateurs n'avaient pas pour autant accéléré le déploiement du réseau et les puces 5G n'ont pas connu un rythme de production extraordinaire ! Avec l'intégration de la 5G dans l'iPhone, tout devrait être bouleversé.

L'iPhone bénéfique pour la croissance de la 5G

Le cabinet d'analyse Gartner a publié un rapport très intéressant sur l'effet que va avoir Apple sur le nouveau standard mobile, la 5G. En effet, il ne fait aucun doute que l'intégration de la 5G dans l'iPhone 12 devrait fortement faire progresser la croissance des appareils compatibles. Cependant, après la tempête, le retour du calme devrait reprendre dès 2021.



Depuis maintenant plusieurs années, les ventes de smartphones ne sont plus en forme comme au début. Beaucoup d'utilisateurs ne renouvellent plus tous les ans ou tous les deux ans leur smartphone et le garde parfois plusieurs années. Ce qui rend assez "mou" les performances globales du marché mondial (-2% l'année dernière). Il faut dire aussi que les innovations technologiques n'ont pas été incroyables ces dernières années.

Cependant, avec l'iPhone 12 qui va apporter la 5G, c'est un excellent motif pour renouveler son iPhone ou quitter son constructeur actuel pour enfin s'acheter le dernier smartphone d'Apple.



D'après le cabinet Gartner, la croissance des expéditions mondiales de smartphones va décoller pour cette année. En 2019, il y a eu 2,15 milliards de PC, tablettes et smartphones qui se sont écoulés, cela devrait être largement plus pour 2020.

Les modèles 5G vont représenter 12% des expéditions de smartphone en 2020

D'après Gartner, la proportion des modèles 5G dans les expéditions des smartphones va représenter environ 12%, cette statistique devrait être progressive dans les années qui suivront. Les analystes prédisent jusqu'à 43% de smartphone compatible 5G expédié en 2022. La demande va être forte, puisque derrière les opérateurs n'hésiteront pas à vous inciter à renouveler votre smartphone pour après vous proposer des offres 5G.

Autrement dit, Apple a intérêt de prévoir et de ne pas nous faire le coup de la rupture de stock à la rentrée avec les iPhone 12 et iPhone 12 Pro.



Pour rappel, le discours de Stéphane Richard (PDG d'Orange France) avait été très similaire lors d'une interview il y a deux semaines à Radio Classique.



