Tim Cook a rendez-vous avec Donald Trump en Suisse

Hier à 21:11 (Màj hier à 21:15)

Julien Russo

Au début, Tim Cook était réticent à l'idée de rencontrer Donald Trump. Au final, une fois les préjugés écartés, le CEO d'Apple ne semble pas regretter d'avoir appris à connaître le président des États-Unis, puisqu'à chaque fois que les deux hommes s'affichent en public, on y voit une décontraction et une complicité entre eux !

Un petit déjeuner en Suisse

Tim Cook est actuellement en Suisse à Davos pour participer à la conférence du Forum économique mondial. Il s'agit d'un grand rassemblement annuel ayant pour but de débattre entre dirigeants d'entreprise, responsables politiques, intellectuels et journalistes.

Donald Trump (qui est aussi chef d'entreprise) a prévu de faire une apparition à l'occasion de la cinquantième édition.

Tim Cook et Donald Trump au même endroit ?

C'est l'occasion de se faire un petit déjeuner bien évidemment !

Il y a d'ailleurs de nombreux sujets qui vont probablement être abordés, comme par exemple l'affaire du tireur en Floride qui avait deux iPhone qu'Apple refuse de déverrouiller. Pour rappel, Donald Trump avait ouvertement demandé (dans un tweet) à Apple de faire un effort vis-à-vis de la situation dramatique qui bloque l'enquête du FBI.

On ne doute pas une seule seconde que Trump va essayer d'être le plus convaincant possible pour faire changer d'avis le CEO d'Apple.

Une rencontre avec plusieurs Premiers ministres

Tim Cook a eu aujourd'hui plusieurs rendez-vous importants. Il a rencontré le Premier ministre de la Finlande, de l'Espagne et de la Croatie. On ne sait malheureusement pas les sujets qui ont été abordés.



