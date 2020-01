Pensacola : Donald Trump met la pression à Apple

Guillaume Gabriel

Apple est actuellement sous la "lumière" des projecteurs suite à l'histoire de l'attaque terroriste perpétrée par Mohammed Saeed Alshamrani en Californie, et plus précisément à Pansacola.



Pour rappel, l'homme est l'auteur d'une fusillade de masse qui a eu lieu le mois dernier et en vue de l'enquête, deux iPhone appartenant au tireur ont été trouvés.



Pour faire avancer les choses, le FBI a fait la demande auprès de Cupertino afin d'avoir accès à son contenu en déverrouillant les appareils, chose qu'Apple refuse, comme à son habitude.



Seulement, après le FBI et le procureur, c'est au tour de Donald Trump de s'en mêler...

Donald Trump exige qu'Apple déverrouille ses iPhone

Donald Trump, actuel président des États-Unis, est actuellement à Davos, et lors d'une interview accordée à CNBC, ce dernier en a profité pour dire ce qu'il pensait de cette affaire :

Apple doit nous aider. Et je suis très ferme sur ce point. Ils ont les clefs de tant de criminels et d'esprits criminels, et nous pouvons faire certaines choses.



e leur ai accordé des dérogations, car c'est une excellente entreprise. Et cela a fait la différence.

Une affaire pas prête de se terminer de sitôt... Reste désormais à savoir si Cupertino craquera dans un avenir proche...



