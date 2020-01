Son Apple Watch lui détecte une fibrillation auriculaire en dormant

Medhi Naitmazi

Si l’Apple Watch est reconnue pour ses qualités sportives et technologiques, la partie santé est de plus en plus importante. Et les clients nous le font remarquer chaque semaine, ce qui rejoint les récents propos de Tim Cook.



Il s’agit donc encore d’un fait divers qui met en avant une Apple Watch. Cette fois, elle a aidé un nouvel utilisateur à détecter une fibrillation auriculaire.

Encore une histoire qui finit bien avec l’Apple Watch

Rapportée par le journal local WHAS11, l’histoire de Rosemary Stiles commence à faire le tour du monde. Suite un cadeau de Noël en 2018, Rosemary s’est mise à porter sa montre en permanence. Grand bien lui en a pris puisque l'appareil a détecté avec précision une maladie cardiaque pendant son sommeil.



Rosemary a expliqué au journaliste qu'elle se sentait fatiguée et déprimée quotidiennement et qu'elle s'endormait souvent peu de temps après s'être assise. À l'époque, elle n'avait aucune idée des symptômes clés de la fibrillation auriculaire.



Mais fin 2019, Rosemary s'est réveillée avec une notification sur son Apple Watch disant qu'elle avait détecté une fibrillation auriculaire. C'est cette notification qui l'a incitée à consulter un médecin à l'hôpital Norton de Louisville, Kentucky.



D’après Tara Mudd de l’hôpital, Rosemary était l'un des premiers patients à venir à Norton grâce à l'Apple Watch.



Encore une jolie publicité pour la firme à l’iPhone. Pour mémoire, quand l'Apple Watch détecte un rythme cardiaque irrégulier, elle envoie une notification à l'utilisateur. Pour cela, il faut au moins une Apple Watch Series 2. Et si vous avez une Series 4 ou plus, vous pourrez même réaliser votre propre électrocardiogramme.