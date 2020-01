N26 : La néo banque fête ses 5 millions de clients !

Alban Martin

Après avoir fêté son million de clients français en 2019, la néo banque vient d'annoncer avoir franchi la barre symbolique des 5 millions dans le monde. Un beau chiffre qui met la pression sur les concurrents, Revolut en tête. Mais les responsables sont encore loin de leur objectif fixé à 100 millions !

5 millions de clients pour la banque N26

La banque mobile vient donc officiellement de franchir les 5 millions de clients. Une étape importante dans la course qu'elle mène face à une concurrence féroce, Revolut et ses 8 millions en tête.



Lancé au grand public en 2015, N26 - ou Number 26 à l'époque - a déjà tout d'un joli succès. Après avoir obtenu sa licence bancaire européenne en 2016, la firme allemande a connu une croissance exponentielle, bien aidée par les 670 millions d'euros levées. D'abord en Europe, avec la France, le UK et l'Allemagne principalement, N26 s'est lancé tardivement outre-Atlantique. Depuis fin 2019, la banque a de grandes ambitions aux USA mais aussi au Brésil. Pour cela, elle recrute à tour de bras, soigne ses services et son interface, le tout avec une vision arrêtée à 100 millions de clients (sans date).



La phase d'acquisition ne fait donc que commencer, surtout que Revolut compte tripler sa base clients en 2020. Pour information, N26 enregistre 12 000 demandes de création de comptes par jour... Si cela vous intéresse, pensez à créer votre compte N26 avant de télécharger l'app.



Pour mémoire, nous avions testé parmi les premiers le service de N26 en 2016. La simplicité et la qualité de service nous avait alors bluffé. Depuis, la néo banque a étoffé sa gamme bancaire avec 3 niveaux : N26 (gratuit), N26 You (9,99€) et N26 Metal (16,99€) avec différents avantages mais une base commune de paiements sans frais et de 5 retraits gratuits.

