Xbox Series X : Une photo dévoile la connectique et la façade

Il y a 1 heure

William Teixeira

Est-ce la plus grosse fuite de ce début d’année concernant les consoles nouvelle génération ? Ça en a tout l’air. Un compte Twitter a publié hier des photos des connectiques et de la façade de la Xbox Series X.

La fuite d’un prototype de Xbox X

La production de masse n’a pas encore commencé, il ne peut donc pas s’agir d’un modèle volé dans une usine ou qui a été prise en photo discrètement par un employé.



Le leaker a mis en ligne deux photos. On retrouve les connectiques arrière et la façade de la Xbox Series X. Le design est identique à la présentation qu’avait effectué Microsoft en décembre.

Pour les connectiques on aperçoit des choses « classiques », un port Ethernet, une prise optique S/PDIF pour y brancher un système audio comme un home cinéma ou une barre de son, deux ports USB, un port HDMI et un port pour l’alimentation.



D’après le site Thurrott, le grand port vertical entre le port HDMI et S/PDIF serait réservé au service après-vente de Microsoft en cas de panne. Il s’agirait d’un port de diagnostic.

On peut également apercevoir une importante grille ajourée pour l’aération de la console.

Dans la seconde photo, on retrouve la façade de la Xbox Series X.

Sur le côté gauche on retrouve le slot-in pour le lecteur Blu-Ray, DVD et CD. Même si ce n’est plus énormément utilisé de nos jours, c’était important pour Microsoft de proposer cela à ses clients. En bas à droite, la Xbox Series X possède un port USB.



Dans ces deux photos ont peut apercevoir une Xbox pas aussi grande qu’on le pensait et avec un joli design !