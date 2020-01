Project Xehanort : un nouveau jeu Kingdom Hearts ce printemps

Square Enix continue encore et toujours de profiter de la licence de Kingdom Hearts, pour le plus grand plaisir des joueurs : après le lancement récent du DLC Kingdom Hearts III ReMIND sur PS4, les développeurs viennent d'annoncer une autre nouveauté à venir.



En effet, ce printemps, un nouveau jeu mobile pour iOS et Android va faire son arrivée avec le titre provisoire de Project Xehanort.

Project Xehanort : un jeu Kingdom Hearts pour iOS et Android

Pour le moment, les informations autour de ce Project Xehanort sont faibles, très faibles, mais on sait qu'il aura le droit à une sortie mondiale dès ce printemps 2020 sur iOS et Android.



Disponible gratuitement avec des achats intégrés, on a tout de même le droit à un slogan : “Why did he become the seeker of darkness?".



De nouvelles informations arriveront dans les prochaines semaines, en attendant, un site officiel est déjà disponible avec le lancement d'une campagne sur les réseaux sociaux pour tenter de trouver le nom du jeu. Dans tous les cas, les titres de Square Enix représentent toujours un évènement, quelque soit le support.