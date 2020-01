Les clones de AirPods peuvent être dangereux

Les AirPods d'Apple sont déjà rentrés dans l'histoire, rencontrant un succès sans précédent sur le marché des casques et écouteurs. Alors qu'Apple les vend à partir de 179€ (ou 279€ pour les AirPods Pro), de nombreux concurrents sont arrivés. Mais ce sont surtout les clones qui inquiètent, comme le révèle l'association 60 millions de consommateurs. Ces produits vendus à prix cassés sur AliExpress ou Amazon, entre autre, peuvent être dangereux, malgré une publicité parfois faite par des influenceurs.

Les "vrais" AirPods Pro

Sept clones de AirPods passés au crible !

L'association a acheté sept paires d'écouteurs ressemblant fort aux AirPods, vendus entre 20 et 65 €. La première étape a eu raison de 3 modèles, puisqu'ils ne sont jamais parvenus à la rédaction. C'est le cas des clones de TWS et de Liberty Play, parfois mis en avant sur Youtube notamment.



Si la nouvelle commande a permis de recevoir enfin les écouteurs de Liberty Play à 65€, l'un des deux écouteurs étaient HS.

Au final, 60millions-mag a pu testé deux modèles TWS i11 et le Padear Mini X3. Si les bonnes surprises du départ ont fait oublié quelques défauts de fabrication - on parle de l'appairage automatique ou de l'assistant disponible (Siri ou Google), le son s'est montré désastreux. Dommage pour des... écouteurs.



D'après le comparatif, les clones de AirPods présentent un son agressif avec des basses absentes et des aigus stridents. La qualité est loin derrière les AirPods-like, ces modèles créés par des concurrents d'Apple qui reprennent l'esprit mais qui propose une autre approche.

Pire, certains modèles ne respectent pas les normes européennes atteignant plus de 110 dB(A), un seuil limite pour notre santé auditive.



Enfin, le test précise qu'outre votre santé, vous engagez également votre responsabilité en achetant des contrefaçons qui pourraient être saisies et vous valoir une amende.



Finalement, le mieux, c'est de suivre nos bons plans avec les promo sur les AirPods (cf les soldes du moment).



