Les V-bucks Fortnite achetés sur PlayStation peuvent être dépensés sur Xbox, PC & Android

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 58 min)

Alexandre Godard

Réagir



Enfin ! Les joueurs de Fortnite en rêvaient depuis fort longtemps et leur souhait a été exaucé. Dès la prochaine mise à jour du jeu, il sera possible d'acheter des V-bucks sur une plateforme et de les dépenser sur une autre. Pratique non ?

Les V-bucks deviennent cross-plateforme

Epic Games continue d'aller de l'avant pour satisfaire les millions de joueurs de Fortnite à travers le monde. Après avoir mis à disposition, gratuitement, le jeu complet sur toutes les plateformes, c'est au tour de l'argent virtuel présent dans le jeu d'en faire de même.



Dès la mise à jour 20.40, les V-Bucks achetés sur PlayStation pourront être dépensés sur toutes les plateformes utilisant le porte-monnaie partagé de Fortnite, à savoir PlayStation, Xbox, PC, Android et le jeu en cloud. C'est d'ailleurs la seule façon d'y jouer sur iOS dorénavant, soit via GeForce Now, soit via Xbox Cloud Gaming.

En ce qui concerne les V-bucks achetés et ceux obtenus lors de l'acquisition de packs dans la boutique, vous pourrez les dépenser sur n'importe quel service gaming. Attention, la Nintendo Switch n'est pas concernée par cette partie et reste donc la seule plateforme à ne pas disposer du porte-monnaie partagé de Fortnite.



En revanche, pour ce qui est des V-bucks obtenus via le Pass de combat, les packs de quêtes ou le mode Sauver le monde, tout le monde se mélange, même la Switch. Votre compte Epic Games doit bien évidemment être actif sur les plateformes sur lesquelles vous souhaitez dépenser les V-bucks.