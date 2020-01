Apple passe le cap des 1,5 milliard d’appareils actifs

Un nouveau cap historique vient d’être franchi par Apple, la firme ayant annoncé ses résultats trimestriels pour le compte du premier exercice fiscal de 2020. Alors que le chiffre d’affaires record de T1 2020 sera analysé dans tous les sens dès ce soir, un chiffre nous a fait bondir de notre fauteuil concernant les appareils à la pomme en activité. Depuis la présentation du tout premier modèle par Steve Jobs en 2007, le parc en activité a connu une croissance exceptionnelle pour des produits électroniques.

Si le cap des milliards d’iPhone écoulés devrait arriver en 2021, Apple vient d’annoncer avoir un parc d’appareils actifs atteignant les 1,5 milliards. Ce chiffre extraordinaire comprend ainsi les iPhone, iPod, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac.



Voici les mots de Tim Cook :

Au cours de ce trimestre, notre parc d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous y voyons un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients - et un grand moteur de notre croissance dans tous les domaines.