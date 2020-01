Monster Hunter Riders : Capcom dévoile un nouveau jeu pour iOS

C'est donc officiel, la saga Monster Hunter va reprendre du service via un nouveau jeu à destination d'iOS et d'Android : c'est en tout cas ce que vient d'annoncer Capcom, célèbre créateur de la licence.



Ce dernier se nommera Monster Hunter Riders et prendra la forme d'un jeu gratuit qui ressemblera fortement, du moins pour le design, à Monster Hunter Stories.



Seul bémol, pour le moment, les développeurs annoncent la disponibilité du jeu uniquement au Japon.

Monster Hunter Riders : le nouveau jeu de Capcom

Cette nouvelle mouture se déroulera dans un pays où les monstres et les cavaliers vivent ensemble, avec pour objectif de découvrir pourquoi la paix est perturbée dans le pays.



Espérons que le jeu percera les frontières du Japon dans un futur proche, les puristes de la saga ayant adoré Monster Hunter Stories. Au vu du trailer, le jeu semble prometteur et il serait dommage pour le studio de passer à côté de ses fans en Europe et ailleurs.



Le jeu, en précommande sur l'App Store, devrait sortir le 29 février prochain. Qui sait, peut-être que d'ici là, d'autres informations seront annoncées ?



Le trailer :

