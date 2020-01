Apple lancerait 3 accessoires en 2020 : traqueur, casque HiFi et AirPower

Il y a 2 heures

Alban Martin

3

Nous parlions de la vision très pessimiste de Ming-Chi Kuo sur les activités de production d'Apple en Chine il y a quelques minutes, mais l'analyste le mieux renseigné de la planète Apple a également placé quelques informations concernant les prochains produits d'Apple. D’après lui, début 2020 serait l'occasion de lancer trois produits de type "accessoires" avec un casque Bluetooth HiFi, un traqueur d’objets à la Tile et chargeur par induction multi façon AirPower.



Le "feu" AirPower 1

Trois accessoires mais une seule surprise chez Apple

Parmi les trois produits, nous en connaissons déjà deux. Le premier concerne le traqueur d'objets nommé AirTag qui s'est déjà montré dans iOS 13. Il s'agit d'un accessoire à attacher à son porte-monnaie ou autre objet important comme ses clés, afin de la retrouver en cas de perte, notamment via les iPhone 11 qui possèdent une puce UWB (U1) qui facilite la capacité géolocalisation de courte portée et en intérieur.



Du côté du casque, il a été annoncé il y a plus de deux ans déjà. Pour concurrencer Sony, B&O, Bose et autres (comme Beats ?), Apple pourrait sortir un casque HiFI reprenant les fonctions des AirPods Pro (réduction de bruit, transparence, Siri) mais avec un son amélioré et un confort accru puisqu'il entourera vos oreilles.



Enfin, le troisième est plus surprenant puisque le tapis de recharge avait été abandonné par Apple, de manière officiel début 2019. Alors que nous avions repéré un ou deux brevets par la suite, le AirPower reviendrait en version mini d'après Kuo. On imagine que la recharge serait limité à deux appareils, contrairement à la promesse initiale qui n'avait pas pu être tenue. La cause était un souci de surchauffe à priori. Chose que certains constructeurs proposent déjà, cf les alternatives au AirPower.



Rendez-vous en mars 2020 avec le prochain keynote.