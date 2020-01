Nintendo atteint 1 milliard de revenus sur mobile

Incroyable, tout simplement... Les spécialistes de l'analyse de l'App Store et du Play Store, nos confrères de Sensor Tower, viennent d'indiquer que Nintendo a atteint 1 milliard de revenus sur mobile.



Pour une entreprise qui aura mis du temps à pointer le bout de son nez dans l'écosystème d'Apple et d'Android, on ne peut qu'imaginer ce que ce chiffre aurait pu être en anticipant le virage.



Le porteur d'étendard de la firme nippone n'est autre que Fire Emblem Heroes, jeu le plus prolifique auprès des joueurs.

Car oui, ce dernier reste le jeu mobile le plus populaire de Nintendo à ce jour avec 656 millions de dollars, soit 61%, des revenus mobiles de Nintendo. Une formule gagnante puisque le jeu affiche un revenu moyen par téléchargement de 41 $. En seconde place, on retrouve Animal Crossing: Pocket Camp avec 131 millions de dollars, suivi de Dragalia Lost avec 123 millions de dollars.



Quid du tant attendu Mario Kart Tour ? Ce dernier est déjà à 86 millions de dollars quand Super Mario Run et Dr. Mario World sont à, respectivement, 76 millions de dollars et 5,8 millions de dollars.



Les jeux Nintendo ont été téléchargés 452 millions de fois avec Super Mario Run en tête qui compte 244 millions de téléchargements. Comme quoi...



