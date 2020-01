Pokémon GO : la Ligue de Combat GO arrive

Dur nouveau à venir pour Pokémon GO (v0.131.0, 297 Mo, iOS 10.0) ! Niantic et The Pokémon Company International viennent d'annoncer l'arrivée d'une future mise à jour pour leur jeu phare.



En effet, ces derniers vont introduire une nouveau mode : la Ligue de Combat GO. Késako ? Cette dernière se base sur les Combats de Dresseurs et offre aux joueurs l’opportunité de participer à des tournois avec d’autres Dresseurs du monde entier et ainsi améliorer leur rang.

Pokémon GO va accueillir la Ligue de Combat GO

Vous l'aurez compris, Niantic cherche là un moyen d'attirer plus de monde du côté des combats, mais également d'apporter un côté compétitif avec des récompenses. Si La Ligue de Combat GO n'arrive que dans les semaines à venir, les Dresseurs peuvent déjà rejoindre la pré-saison avant le début officiel de la saison de jeu compétitif.

Les Dresseurs seront invités à sortir et explorer le monde tout en parcourant 5 kilomètres afin de gagner le droit de participer aux cinq matches de la Ligue de Combat GO. À travers le système d’entremise en ligne, les Dresseurs seront en équipe face aux concurrents du monde entier avec le même rang qu'eux et ce parmi trois ligues : la Ligue Super, la Ligue Master et la Ligue Hyper. Plus les Dresseurs gagnent, plus ils améliorent leur rang et gagnent des récompenses dont certaines les aideront à aller plus loin dans la Ligue de Combat GO.

Retrouvez le billet officiel de Niantic à ce sujet à cette adresse.

