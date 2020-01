Tim Cook ne dément pas l’arrivée de l’iPhone 5G

Après avoir publié des résultats trimestriels records pour le premier exercice fiscal 2020, Tim Cook a répondu aux traditionnelles questions. Et forcément, la question des futures iPhone 5G a été posée. Voyons ce qu’a répondu le successeur de Steve Jobs.

Apple travaille bien sur l’iPhone 12 compatible 5G

Le patron d’Apple a expliqué ne pas commenter les produits non annoncés, et donc les appareils compatibles 5G. Pourtant, il a eu quelques mots qui induisent que la firme à la pomme y travaille actuellement.



Voici ce qu’il a déclaré :

Nous ne faisons pas de commentaires sur les futurs produits. Je vais donc essayer d’éluder un peu la question. En ce qui concerne la 5G, je pense que nous sommes au début de son déploiement à l’échelle mondiale. Nous ne pourrions évidemment pas être plus fiers de notre gamme de produits, nous sommes très enthousiastes à propos de notre gamme à venir également et nous n’échangerions notre position avec personne..

De quoi comprendre qu’Apple a une gamme compatible 5G dans les tuyaux (iPad Pro compris ?) et que les appareils à venir vont être très performants. L’iPhone 12 Pro pourrait être le premier à utiliser les ondes millimétriques et ainsi permettre des débits records.



Par la suite, Cook a été interrogé sur les tendances des consommateurs qui veulent tous de la 5G mais avec des prix plus bas. Il n’a pas répondu directement mais a déclaré « il est important de regarder dans le monde les calendriers de déploiement de la 5G ». Un moyen de dire que l’iPhone 5G ne sera pas disponible partout en même temps ?



Pour mémoire, Apple avait décidé de rejoindre le clan des appareils compatibles 5G qu’en 2020 pour être en phase avec le déploiement général (en France ce sera en juin) avec quatre iPhone 12 dont deux iPhone 12 Pro. La firme devrait sortir 5 modèles cette année si l’on compte le futur iPhone 9 qui restera probablement sur un modem 4G.



Rappelons enfin que les puces 5G seront fournies par Qualcomm suite à un accord à plusieurs milliards datant de 2019. Apple a ensuite racheté la division mobile d’Intel pour réaliser ses propres modems à moyen terme.



