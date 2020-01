Voici les 117 nouveaux emoji qui vont arriver avec iOS 14

Dès la rentrée 2020, vous aurez nettement plus de choix dans les emojis. Apple va mettre à disposition prochainement ces emoji pour iOS 14, iPadOS 14... Comme vous pouvez le constater ci-dessous, il y a plusieurs nouveaux emoji comme le Ninja, la boisson Starbucks, le poivron, le chat, l'ours, l'écureuil...

C'est aujourd'hui que la liste officielle des Emoji Version 13.0 a été publiée. C'est le site spécialisé Emojipedia qui dévoile les futurs emoji qu'on va retrouver prochainement sur nos iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Ils sont nombreux et diversifiés !

