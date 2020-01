Qorvo, qui fournit la puce UWB à Apple, achète Decawave pour 400 millions

L'autre acquisition de Qorvo, Custom MMIC ne semble pas être généralement connue pour fournir des composants pour les appareils grand public. Il s'agit plutôt d'un fournisseur pour l'industrie aérospatiale et l'armée. Source + Source 2

Decawave est une société basée à Dublin qui travaille principalement sur la technologie sans fil ultra-large bande qui est un système de faible puissance mais très précis pour localiser des objets. Apple a présenté un processeur UWB dédié nommé U1 dans l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Apple l'a présenté comme un outil pour faciliter l'utilisation de AirDrop, mais il est prévu qu'il permette également de réaliser d'autres actions autour de l'iPhone, comme fournir un accès sans clé à l'éventuelle Apple Car.

La nouvelle a été officialisée dans les résultats trimestriels de Qorvo, ainsi que sur le blog de Decawave, il n'y a donc aucune ambiguïté. Dans le détail, la firme irlandaise Decawave a été achetée par Qorvo pour sa technologie sans fil ultra-large bande dans le cadre d'un accord estimé à 400 millions de dollars. Qorvo a également dépensé environ 100 millions de dollars pour acquérir Custom MMIC, un fabricant spécialisé dans les technologies de communication RF. Qorvo fabrique actuellement des semi-conducteurs RF et tire environ un tiers de ses revenus annuels de ses accords avec Apple.

Le fournisseur de puces UWB Decawave et la société de communication par micro-ondes radios Custom MMC ont été acquis par Qorvo, une société de semi-conducteurs qui fournit à Apple des processeurs à ultra-large bande pour l'iPhone 11, la fameuse puce U1 .

