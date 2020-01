L'iPhone 9 testé en ce moment chez Apple ?

Alban Martin

Les nouveaux produits d'Apple n'ont guère de surprise pour les spécialistes et les fans qui suivent l'actualité. L'iPhone SE 2, souvent appelé iPhone 9, ne fera certainement pas exception.



Alors qu'on connait désormais sa fiche technique et sa date de sortie - mars 2020, voilà qu'il serait en test chez Apple.

Le nouvel iPhone SE est en phase de test chez Apple pour un lancement imminent

Reportée par Yesky, l'information précise que les sous-traitants d'Apple et la firme elle-même sont en train de réaliser des tests de robustesse et de qualité sur le nouvel iPhone 9. Pré-requis indispensables avant une mise sur le marché, les tests permettent aussi de valider le calendrier.

Prévu pour le mois de mars, avec probablement d'autres produits et accessoires, l'iPhone 9 constituera l'entrée de gamme chez la pomme. La production de masse commencerait à la mi-février d'après le rapport avec une cadence de 2 à 4 millions d'unités par mois.



Côté fiche technique, l'analyste Guo Mingxuan nous confirme que l'iPhone 9 sera équipé d'un processeur A13, de 3 Go de RAM, de Touch ID et qu'il n'aura pas de module 3D Touch. Le tout à 399$, soit 499€. A ce prix, vous n'aurez pas d'écran OLED, ni de 5G, évidemment.



La chaîne de production se prépare à un volume total des commandes d'iPhone 9 dépassant les 30 millions d'unités, et parce que le prix contenu pourrait aider les expéditions globales d'iPhone cette année, les expéditions totales devraient dépasser 200 millions d'unités.



