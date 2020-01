L’UE vote en urgence le chargeur universel

Nouveau rebondissement dans l’affaire du chargeur unique. Alors qu’Apple est le principal constructeur visé de par ses connecteurs propriétaires Lightning, le Parlement Européen a organisé un vote hier pour faire avancer les choses.

Le Parlement Européen adopte largement la résolution sur le câble unique

Sur le site du Parlement, on peut lire que le dossier devient « urgent » afin de réduire les déchets électroniques et de permettre aux consommateurs de faire des choix durables et de ne pas avoir à racheter un chargeur à chaque fois qu’ils changent de téléphone ou de tablette.



Ainsi, les députés ont largement adopté la résolution avec 582 voix pour, 40 contre et 37 abstentions. Cela pourrait aboutir à un chargeur universel d’ici l’été.

En effet, le Parlement souhaite que la Commission européenne adopte d’ici juillet 2020 l’acte délégué prévu dans la directive de 2014, ainsi qu’une mesure législative si nécessaire.



Ce serait un coup dur pour Apple qui s’est justifié en expliquant que le port Lightning permet l’innovation et que forcer tous ses clients à passer sur un autre format, l’usb-c par exemple, serait un énorme gâchis avec des centaines de millions de câbles et d’accessoires à jeter.



Au-delà du chargeur filaire unique, le Parlement demande également une mesure pour aligner tous les chargeurs sans fil et améliorer la collecte des déchets électroniques qui sont de l’ordre de 6kg par habitant et par an dans le monde et même 16 kg en Europe.

Le lightning chez Apple, une histoire compliquée

Rappelons que le port Lightning est intégré sur les iPhone et autres produits Apple depuis 2012, il a initialement été lancé sur l'iPhone 5 en grand successeur de la vieille connectique à 30 broches.



Pourtant, Apple a introduit l’USB-C sur iPad Pro en 2018 et le MacBook en 2015... c’est à n’y rien comprendre.



