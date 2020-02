Apple propose la réparation d'iPhone à domicile aux États-Unis

il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Quand nous avons un problème avec un iPhone, nous allons par réflexe dans un Apple Store. Cependant, même si les boutiques d'Apple sont nombreuses dans le monde, elles ne sont pas non plus partout. Il faut parfois réaliser plusieurs centaines de kilomètres pour aller en boutique réparer son iPhone. Pour solutionner ce problème, Apple a eu une idée !

La réparation à domicile

Apple sait que l'iPhone est son produit phare, le produit qui lui rapporte plus de 50% de son chiffre d'affaires chaque trimestre, il n'y a donc pas le droit à l'erreur et il faut chouchouter les clients qui choisissent l'iPhone. À ce petit jeu Apple sait faire et a les moyens de le faire !

La firme de Cupertino vient d'étendre son service de réparation d'iPhone jusqu'au domicile de certaines villes américaines. En effet, c'est ce qu'a remarqué MacRumors qui a été pour le moins surpris de cette petite nouveauté qu'Apple n'a pas dévoilé officiellement.



Le but est simple, vous déclarez un problème sur votre iPhone (écran, batterie, réactivité du tactile...), Apple vous proposera alors de faire déplacer un réparateur à votre domicile. Précision importante, il ne s'agira pas d'un employé Apple, mais d'un sous-traitant soigneusement sélectionné par Apple pour son efficacité, sa rapidité et son professionnalisme.

Certaines villes américaines sont éligibles

La réparation à domicile c'est pour l'instant un cercle très fermé, peu de villes américaines y sont éligibles. Chicago, Dallas, Houston, New York, San Francisco et Los Angeles sont les villes qui peuvent bénéficier du service dès maintenant. Quand une personne verra les propositions de réparation pour son iPhone, l'option "Go Tech Services" apparaitra. Il s'agit du nom de l'entreprise partenaire d'Apple dans ce programme de réparation à domicile.



Cette nouvelle proposition peut vous surprendre, mais dans le passé, Apple a déjà proposé ce type de service à sa clientèle professionnelle. Ce qui a plu énormément, puisque certains n'avaient pas le temps d'aller en Apple Store et voir un expert venir directement à domicile ou au bureau, a été signe d'une montée de satisfaction clientèle pour Apple.

Go Tech Services propose principalement les réparations d'écrans des iPhone de nouvelle génération, c'est justement la raison principale quand un utilisateur déclare une réparation nécessaire sur son iPhone.



Le point négatif c'est qu'il y a très peu de plages horaires disponibles pour un service qui est fortement sollicité. Il se pourrait que cela s'améliore par la suite, mais pour l'instant il y a une grosse difficulté de sélection d'un créneau.

L'idée est bonne et pourrait s'étendre aux autres produits Apple qui sont plus imposants comme l'iMac par exemple.