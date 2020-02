iOS 14 : 7 nouveautés qui pourraient faire la différence !

Julien Russo

Courant l'année 2020, Apple va lever le voile sur iOS 14, au programme il devrait y avoir des nouveautés innovantes, pratiques et bien évidemment très attendues. Pour l'instant, il n'y a eu aucune fuite d'informations ou de visuelles. La seule chose qu'on peut relayer sur iOS 14, c'est les idées véhiculées à travers les concepts qui débordent d'imagination et surtout de logique comme vous allez le voir. Sans oublier la liste des appareils compatibles avec iOS 14 / iPadOS 14 qu’on a publiée en exclusivité la semaine dernière.

Le concept iOS 14 de Brandon Le Proktor

Passionné de technologie, Brandon Le Proktor réalise fréquemment des vidéos pour dévoiler son ressenti sur un appareil à acheter ou à éviter, et teste de nouveaux produits fraichement sortis sur le marché. Mais c'est aussi un YouTubeur qui déborde d'imagination. Une de ses récentes vidéos aborde les nouveautés qui feraient plaisir sur iOS 14 !



En effet, Brandon explique qu'actuellement iOS manque de fonctionnalités pourtant logiques. Celle qui revient le plus souvent sur le devant de la scène, c'est justement quand vous recevez un appel et que l'iPhone se paralyse jusqu'à que vous choisissiez de prendre l'appel ou de le refuser.

L'idée (qui n'est pas nouvelle) serait d'afficher l'appel sous forme de notification qui n'empêcherait plus l'utilisateur de s'arrêter dans ce qu'il était en train de faire.

Avec du recul, c'est même surprenant qu'Apple n'est toujours pas pensé à cela avec toutes les mises à jour de l'iPhone qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui...



L'autre nouveauté utile que pourrait ajouter Apple dans iOS 14 c'est le mode "Split View" qui consiste à avoir deux applications ouvertes en simultanées en 50/50 sur l'écran. Déjà existante sur iPadOS et macOS, cela permettrait aux utilisateurs d'iPhone de faire deux choses en simultanée, par exemple vous regardez une vidéo sur YouTube et vous pouvez discuter via WhatsApp avec quelqu'un.

Des idées comme celle-ci il y en a énormément !

On a vraiment hâte voir ce que la firme de Cupertino nous a réservé dans cette nouvelle version d'iOS qui sera dévoilée comme chaque année, lors de la WWDC 2020 début juin.



Découvrez les cinq autres idées de Brandon Le Proktor dans sa vidéo YouTube :