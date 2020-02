Galaxy Home Mini : une fuite pour la date de sortie

Sur le marché des enceintes connectées, on retrouve de nombreuses grosses marques du high-tech : Google, Amazon ou encore Apple ont tous lancé leur propre création, avec à son bord, un assistant personnel intelligent.



Seulement, un abonné absent fait parler de lui par son silence, après de nombreuses rumeurs qui tablaient sur une arrivée alors imminente d'une équivalence.



Mais, aujourd'hui, Samsung semble plus prêt que jamais de lancer sa propre enceinte connectée puisque c'est le coréen lui-même qui a lâché l'information...

Samsung donne malencontreusement la date de sortie de son Galaxy Home Mini

C'est via la version sud-coréenne de son site web officiel que Samsung a dévoilé la date de sortie de son enceinte, la Galaxy Home Mini. De belles informations pour un produit officiellement présenté en 2018, avec l'assistant vocal Bixby, dont nous n'avions plus de nouvelles.



Mais, pour partir à la concurrence de Google et d'Amazon avec leurs petites enceintes, Samsung va finalement commercialiser l'appareil le 12 février prochain, lendemain du keynote de haute importance pour la firme. Car oui, le coréen va présenter ses nouveaux appareils haut de gamme ainsi qu'une nouvelle version d'un téléphone à clapet, le Galaxy Z Flip.



Alors, pourquoi pas faire la présentation de son enceinte au même moment, avec commercialisation immédiate ? En tout cas, ça y ressemble...



