Yu-Gi-Oh! Duel Links : le tournoi Duel Links Invitational 2020 à Paris

Douze influenceurs venus de toute l’Europe participeront au Duel Links Invitational 2020 et s’affronteront pour le titre de champion ultime de Duel Links. Chaque duelliste recevra l’un des douze decks préconstruits centrés sur un personnage iconique de l’univers Yu-Gi-Oh! Pour aller plus loin, voici les invités :

L’événement Européen uniquement sur invitation se tiendra le 8 février 2020 à Paris et s’inspirera des tournois Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER tels que les Championship Series.

Vous devez certainement connaître le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links (v4.3.1, 192 Mo, iOS 9.0), tiré du célèbre animé portant le même nom ? Ce même jeu mobile reprend exactement le concept de combats de cartes, permettant d'affronter des joueurs du monde entier. Il faut savoir que le jeu va célébrer son troisième anniversaire... Oui, déjà ! Pour l'occasion Konami organise un tournoi officiel qui n'est autre que le Duel Links Invitational 2020. Le petit plus, c'est que celui-ci se déroule ce week-end, dans notre belle capitale qu'est Paris !

