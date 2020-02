Apple TV+ : O'Shea Jackson Jr sera la star d'une série sur le basket

Il y a 2 heures

Julien Russo

Apple va sortir prochainement la série "Swagger", il s'agira d'une série inspirée sur la vie de la star de basket Kevin Durant, le numéro 7 des Nets de Brooklyn. Dès le début du casting, ce devait être normalement l'acteur Winston Duke pour le rôle principal, cependant suite à une blessure qui l'empêche de tourner pour la future série d'Apple TV+, le rôle a été attribué à O'Shea Jackson Jr.

Un remplacement de dernière minute

Tout était bouclé et le tournage était prêt à commencer jusqu'à que l'acteur principal censé incarner Kevin Durant signale à l'équipe de production d'Apple TV+ ne pas pouvoir jouer dans Swagger à cause d'une blessure sur un plateau de télévision.

Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est du coup O'Shea Jackson Jr qui a reçu la proposition de jouer le rôle du basketteur.

Si Apple a fait ce choix, ce n'est pas par hasard puisque Jackson est une valeur sûre dans le milieu. En seulement 5 ans de carrière, il a déjà une filmographie intéressante. Vous avez par exemple pu le voir jouer dans Criminal Squad, Instalife ou Godzilla 2.

O'Shea Jackson Jr est principalement connu pour être le fils du rappeur Ice Cube, il a d'ailleurs une petite carrière dans le rap américain sous le pseudonyme de "OMG".



Le cinéma l'intéresse tout particulièrement, comme le... basket !

Pour Jackson, l'opportunité proposée par Apple est très importante à ses yeux. Il a déclaré : "Je suis ravi de participer à un projet aussi profond et percutant qui représente la famille, explore le développement et la croissance de la jeunesse d'aujourd'hui, implique le jeu de basket-ball et, plus important encore, aborde les problèmes sociaux clés qui sont abordés tout au long de la série ".



Visiblement Jackson a une affection toute particulière pour Reggie Rock qui sera aux commandes de la réalisation : "Swagger est une opportunité d'explorer un nouveau personnage multidimensionnel sous la direction d'un réalisateur étonnant comme Reggie Rock et son équipe au quotidien".



Il n'y a pour l'instant aucune date pour la disponibilité de Swagger dans le catalogue d'Apple TV+. La série devrait intéresser les passionnés de basket et apporter une nouvelle thématique de série dans le catalogue d'Apple TV+, le but étant d'apporter des contenus riches et diversifiés.



