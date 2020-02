Disney+ : 28,6 millions d'abonnés pour son premier trimestre

28,6 millions d'abonnés en quelques semaines seulement... Voilà qui doit faire rager Apple, qui n'a pas détaillé les chiffres autour de son service de streaming Apple TV+, même si, selon Tim Cook, ce dernier a été un "succès retentissant" jusqu'à présent. Mieux encore pour Disney, les estimations de Bloomberg évoquaient 20,8 millions d'abonnés à cette même période ! Une véritable réussite pour le service qui sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars prochain, risquant donc de gonfler très rapidement ce chiffre. À quelques semaines de son arrivée au sein de notre pays, pensez-vous souscrire au service de Disney ? Source

Le 12 novembre dernier, Disney donnait le coup d'envoi d'un lancement ô combien attendu dans le monde entier : celui de son service de streaming avec notamment les dessins animés, mais également des séries exclusives comme The Mandalorian de l'univers Star Wars. Disponible dans quelques pays seulement, le service a fait un départ canon, annonçant le lendemain avoir atteint les 10 millions d'abonnés. Seulement, hier, Disney a publié ses résultats financiers du T1 2020, annonçant au passage avoir atteint les 28,6 millions d'abonnés. Une belle prouesse !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.