Dragon Quest Tact : Square Enix annonce un nouveau tactical RPG

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Décidément, la franchise Dragon Quest semble bien vivre sur nos mobiles, avec notamment l'arrivée prochaine du jeu Dragon Quest of the Stars le 24 février prochain. Ce dernier ressemble fortement à un Final Fantasy 7, avec des personnages 3D et une aventure qui promet d'être haute en couleur.



Mais, aujourd'hui, Square Enix vient d'annoncer un nouvel opus pour iOS et Android, uniquement au Japon dans un premier temps : portant le nom de Dragon Quest Tact, on parle d'un RPG tactique se basant sur le célèbre univers.

Dragon Quest Tact va débarquer sur iOS et Android

Selon les premiers éléments, le jeu devrait sortir cette année, et prendra le chemin d'un free-to-play avec des achats intégrés pour aider au développement dans le jeu. Dragon Quest Tact proposera des combats au tour par tour face à des ennemis 3D, sur une sorte de grille servant de carte.



Le jeu a été développé par Aiming et dirigé par Yuji Horii, il semble fortement prometteur... Espérons que les développeurs annoncent une version européenne très prochainement, ce serait dommage de passer à côté d'un jeu tactique dans l'univers Dragon Quest.



En attendant, on peut toujours se rabattre sur Dragon Quest Walk et prochainement sur Dragon Quest of the Stars.



