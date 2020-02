Pokémon GO va célébrer la Journée Pokémon avec Mewtwo en Armure

Il y a 29 min (Màj il y a 29 min)

Guillaume Gabriel

Rendez-vous compte, le 27 février prochain marquera les 24 années d'existence du dessin animé culte Pokémon : en effet, les premiers jeux vidéo Pokémon, Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte sortaient alors au Japon, mettant en place alors un véritable phénomène mondial.



Pour célébrer l'occasion, les différents jeux et services provenant de la licence lanceront des évènements, des bonus et des offres. Si on ne connaît pas encore ce que proposera Pokémon Masters aux joueurs, on en sait un peu plus sur ce que réserve Niantic pour son Pokémon GO (v1.131.1, 298 Mo, iOS 10.0).

Pokémon GO va fêter l'anniversaire de Pokémon comme il se doit

Comme chaque année à cette période, The Pokémon Company International commémore l'anniversaire de ses célèbres petits monstres en proposant des gratuités à ses nombreux fans dans le monde entier.



Cette année, c'est une bande-annonce qui a fait grand bruit : quelques jours en arrière, la firme diffusait une vidéo de Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution, une version remasterisée du premier film dans un style d’images de synthèse novateur, en exclusivité sur Netflix le 27 février.



Mais, les jeux mobiles ne seront pas en reste puisque les développeurs de Pokémon GO préparent quelques surprises :

Certains Pokémon sont là pour faire la fête ! Restez à l'affût des Pikachu et Évoli portant des chapeaux de fête qui apparaîtront dans la nature. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce arboreront le même look festif si vous les obtenez via les Œufs de 7 km. De plus, chacun de ces Pokémon festifs peut être chromatique !

Restez à l'affût des Pikachu et Évoli portant des chapeaux de fête qui apparaîtront dans la nature. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce arboreront le même look festif si vous les obtenez via les Œufs de 7 km. De plus, chacun de ces Pokémon festifs peut être chromatique ! Mewtwo en armure contre-attaque dans les raids à cinq étoiles ! Non seulement Mewtwo en armure apparaît dans Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution, mais il reviendra également dans les raids avec une Attaque Chargée exclusive, Frappe Psy.

Non seulement Mewtwo en armure apparaît dans Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution, mais il reviendra également dans les raids avec une Attaque Chargée exclusive, Frappe Psy. Vous souvenez-vous des Pokémon clonés ? Eh bien, certains arrivent dans Pokémon GO ! Pour fêter la sortie de Pokémon : Mewtwo contre-attaque — Évolution sur Netflix le jour de la Journée Pokémon, des Pokémon clonés exclusifs (dont Florizarre, Dracaufeu et Tortank) apparaîtront dans les raids à quatre étoiles. N'oubliez pas d'utiliser la fonction Cliché GO pendant l'évènement : Pikachu cloné peut apparaître sur vos photos, et vous pourrez peut-être l'attraper ! #GOsnapshot

Il sera également possible de mettre la main sur des Nidorino et Ectoplasma coiffés de chapeaux de fête !

