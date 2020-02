Quand la police de New York troque ses calepins contre des iPhone

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

1

La nouvelle peut faire sourire et rappelle également que les temps changent : selon un rapport récent, la police de New York troquerait très prochainement ses calepins contre des iPhone.



En effet, le personnel en charge de la sécurité et du bon déroulement dans la ville des États-Unis se servirait bientôt d'une application de prises de notes.



Un sacré coup de modernité !

La Police de New York va utiliser des iPhone

Selon le New York Times, la police de New York va prochainement arrêter la prise de notes en place manuscrite depuis plus d'un siècle pour se mettre à la technologie.



En effet, les officiers vont avoir le droit à une nouvelle application iPhone dédiée à la prise de notes, après une commande de plus de 37 000 appareils à la Pomme pour fournir les policiers.



Cette application a pour but d'empêcher la modification des notes, puisque ces dernières ne pourront plus être modifiées après coup : elles seront datées et partageront une position GPS.



Un gros changement pour les policiers, qui avaient tendance à garder, même à la retraite, les notes manuscrites en cas de grosses affaires. Désormais, cette action sera impossible puisque les notes seront stockées sur des serveurs...



Pour l'histoire, la note sur la photo ci-dessus n'est autre que celle de l'officier Shaun McGill, qui a été le premier policier a arriver au World Trade Center le 11 septembre 2001.



Source