Apple a éjecté 18 sous-traitants qui ne respectaient pas l’environnement

Cela paraît anodin et banal, mais pour Apple c’est très important d’utiliser des minéraux récupérés d’une manière responsable pour des produits. À court terme, Apple a pour objectif ne plus du tout se servir de minerais de conflit, c’est un projet initialement lancé en 2017. Source

C’est dans un récent rapport publié jeudi à la SEC, qu’on a appris que la firme de Cupertino a mis à exécutions ses menaces d’éjecter les sous-traitants ne respectant pas ses exigences par rapport à la protection de l’environnement. Ce sont donc 18 fonderies et raffineries qui ont perdus tout échange commercial avec Apple. Celles-ci refusaient les audits qu’impose la firme californienne pour vérifier si toutes les conditions sont respectées. Ces exclusions ont permis à Apple d’atteindre les 100% pour son objectif de participations aux audits pour la cinquième années consécutives !

