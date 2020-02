Apple Store en Chine : Prolongation de la fermeture initialement prévue jusqu'au 9 février

Suite au Coronavirus en Chine, Apple avait pris la décision de fermer ses 42 boutiques jusqu'au 9 février. Cependant, la situation ne s'améliore pas étant donné que chaque jour qui passe il y a de nouveaux infectés. Pour éviter de mettre en danger son personnel et sa clientèle, la firme de Cupertino a décidé de prolonger la fermeture de nombreuses boutiques.

L'activité entière d'Apple est au point mort en Chine, depuis plus d'une semaine les Apple Store et les bureaux sont fermés ! Côté production, nous venons d'apprendre aujourd'hui que Foxconn conseillait à ses employés de ne pas revenir à Shenzhen, condamnant l'ensemble de la production de l'iPhone.



Il y a depuis du nouveau concernant les Apple Store, sur les 42 boutiques présentes en Chine, un petit nombre de magasins va rouvrir avec des contrôles sanitaires très réguliers et des nettoyages plusieurs fois par jour. La majorité restera fermée, ce sont principalement les zones les plus infectées par le virus qui sont concernées par cette prolongation.

Nos confrères de MacGeneration ont réussi à obtenir une note interne de Deirdre O'Brien (la vice-présidente principale du commerce de détail) destinée aux employés Apple en Chine. Dans sa déclaration, elle se veut rassurante et annonce que la firme de Cupertino est particulièrement observatrice de la situation actuelle en Chine.

Voici la communication interne, dans sa totalité :

Chère Équipe,



Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour le soin, la flexibilité et l'esprit dont vous avez fait preuve au cours des dernières semaines. Partout dans le monde, toute la famille Apple s'engage à aider nos collègues, nos communautés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients en Chine à prendre soin de leur santé et à reprendre leur vie quotidienne.



Le soutien d'Apple à la réponse mondiale aux coronavirus est large et continu, y compris notre don à l'effort de santé publique.

Depuis ma dernière note, nous avons été en consultation constante avec des experts en santé publique, les autorités gouvernementales et nos équipes et dirigeants en Chine. À la lumière de ces conversations, je souhaite partager de nouvelles informations sur les lieux de travail d'Apple.



Nous travaillons à la réouverture des bureaux d’entreprise et des centres de contact d’Apple en Chine la semaine prochaine. Nous reconnaissons que les restrictions relatives aux déplacements personnels et aux déplacements sont en cours et que les écoles sont fermées à de nombreux endroits, et les gestionnaires travailleront avec leurs équipes pour offrir un soutien supplémentaire. Vous recevrez sous peu une communication de suivi contenant plus d'informations.



Les Apple Store travaillent activement à leur réouverture à une date qui sera déterminée la semaine prochaine. Un nettoyage supplémentaire, des protocoles de santé et des restrictions locales autour des espaces publics seront pris en compte dans cette décision. Les équipes de vente au détail recevront des mises à jour de leurs responsables sur la date d'ouverture de leur magasin et sur les autres mesures de soutien que nous prenons.

Les chefs d'entreprise individuels vous contacteront bientôt avec plus d'informations pertinentes pour votre travail. En plus de votre responsable, votre partenaire commercial People et l'assistance People sont votre ressource pour toutes vos questions. Pour rester à jour avec les efforts d'Apple, veuillez continuer à consulter la page dédiée aux coronavirus que nous avons créée sur le site People.



Alors que nous travaillons ensemble pour reprendre progressivement le travail au cours des prochaines semaines, votre bien-être est notre première priorité. Nous sommes profondément reconnaissants à tous d'avoir affronté cette période difficile avec la plus grande empathie et compréhension.



Deirdre