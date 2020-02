Crash Bandicoot Mobile arrive sur iOS et Android !

Il y a 33 min (Màj il y a 29 min)

Alban Martin

1

Alors que Crash Bandicoot connait une seconde jeunesse avec le portage récent de la trilogie originale sur PS4, le jeu va nous arriver sur iOS et Android dans une version spécifique. Découvert par @jumpbuttoncb et @motwera à la suite d'une publicité Facebook postée au Brésil, Crash Bandicoot Mobile est un runner sans fin développé par King, la société derrière Candy Crush et rachetée par Activision il y a quelque temps.

Un vrai Crash Bandicoot Mobile à venir

La fuite s'accompagne d'images et de détails sur le jeu qui semble bien parti pour être un vrai Crash Bandicoot.

Dans ce nouvel épisode, le Dr Neo Cortex a envoyé des hommes de main mutagènes à travers le multivers pour asservir toutes les dimensions. Avec l'aide de sa soeur fougueuse Coco, Crash doit frapper et renvoyer les sbires de Cortex dans leurs propres mondes!



Les informations publiées font état de passages secrets, de construction et "sauver le multiverse". Il semble que le jeu se déroulera sur l'île de Wumpa avec différents niveaux comprenant les fameuses caisses TNT et les pommes à collecter. Il sera également possible de débloquer de nouveaux niveaux, comme dans les premiers opus. Gageons que le masque Aku Aku et son cri de guerre sera toujours présent ! OODIBIGAH ! Les graphismes et l'esprit semblent en tout cas respectés.



En attendant l'annonce officielle avec date de sortie et prix, on comprend qu'Activision entend exploiter la licence à fond avec des titres à venir sur toutes les plateformes.