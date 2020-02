Teamfight Tactics : encore des informations sur le jeu avant sa sortie

Guillaume Gabriel

Si vous ne le connaissez pas encore, il faut savoir que le jeu Teamfight Tactics est un jeu de combat automatique développé et publié par Riot Games.



Il n'est autre que l'adaptation officielle d'un mode de jeu pour League of Legends qui avait fait, à l'époque, un véritable carton ! Disponible depuis juin 2019 sur Windows et Mac, le mode aura le droit à sa version mobile.



Aujourd'hui, la firme américaine confirme une sortie sur iOS et Android pour mars, tout en délivrant de nouvelles informations.

Teamfight Tactics : du cross-play et des mises à jour

En effet, on sait que le jeu sera disponible en cross-play et qu'il sera possible de retrouver sa progression et ses skins, quelque soit l'appareil utilisé. Les mises à jour et le contenu seront les mêmes que ce soit sur les PC ou sur les mobiles.



Cependant, dans un premier temps, le chat en jeu ne sera pas disponible et l'inventaire a été adapté pour une meilleure compatibilité avec les écrans tactiles. Du côté des appareils, il faudra posséder au minimum un iPhone 6S ou un appareil plus récent.



Pour le moment, les tablettes ne seront pas compatibles, les développeurs travaillant toujours sur une adaptation.



