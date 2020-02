Jenny LeClue : le jeu d'aventure de Mografi est sur Apple Arcade

Jenny LeClue n'est pas un nouveau titre mais il nous a semblé important d'en parler. Sorti avec Apple Arcade en septembre 2019, le titre est un portage de la version PC, PS4 et Switch. Un jeu signé d'un studio indépendant imaginé par Joe Russ et Ben Tillet qui mélange dessin animé et polar noir.



Jenny LeClue : une détective pas comme les autres

En développement depuis 2014, Jenny LeClue est une histoire passionnante de mystère, d'aventure et de passage à l'âge adulte. Ancré dans la petite ville tranquille d'Arthurton, le jeu regorge de personnages mémorables et complexes, animés dans un style absolument unique.



Ce petit bijou signé Mografi mérite le détour, juste pour la nature immersive de la narration, à la fois divertissante, intelligente et rafraichissante. Oui les puzzles sont faciles dans l'ensemble, mais l'aventure est merveilleuse de par sa conception et sa réalisation. Tout a été fait à la main, avec un style "années 50" qui sied très bien à l'ensemble et qui regorge de détails, parfois inutiles mais agréables.



Sachez enfin que vos choix influeront sur l'énigme principale et que vous vous prendrez vite pour un détective afin de découvrir pourquoi votre mère est accusée de meurtre. Le but étant évidemment de trouver le vrai coupable pour faire innocenter la pauvre mère.



Jenny LeClue est disponible sur Apple Arcade, aux abonnés donc, et est jouable sur iOS, iPadOS, MacOS et TvOS.

