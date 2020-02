Les meilleurs composants pour Hackintosh : le guide d'achat 2020

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Enzo Valvasori

3

Nous savons qu'il est difficile de se lancer dans l'aventure Hackintosh pour la plupart des utilisateurs, car beaucoup ne savent pas si leurs composants sont compatibles avec MacOS.



Si vous souhaitez vous lancer, vous êtes tombé au bon endroit ! Nous allons vous expliquer quels composants choisir pour votre machine, en détaillant pourquoi nous conseillons ceux-là plus que d'autres. Nous avons déjà réalisé plusieurs hackintosh par le passé.



Installer MacOS sur un PC

Avant de vous lancer dans l'aventure, il faut savoir comment installer macOS sur un PC. Nous vous renvoyons sur notre tutoriel réalisé pour MacOS High Sierra à l'époque mais qui fonctionne même pour macOS Catalina. Le truc est d'utiliser Unibeast comme outil et le tour est joué. C'est très facile.

La carte mère pour Hackintosh

La carte mère est le premier composant de l'ordinateur, puisque c'est dessus que nous allons connecter tout le reste.

C'est également elle qui va déterminer votre carte son, votre carte Wi-Fi / Bluetooth, votre connectique, etc...



Nous vous conseillons de partir sur un chipset Z390, qui est le plus actuel. Et de choisir un modèle avec au moins un port Thunderbolt 3, comme les Mac actuels.

De plus elles sont compatibles avec les processeurs Intel de 9ème génération, ce qui signifie que vous pourrez profiter d'un processeur très récent.



Il existe plusieurs cartes mères Z390 à différents prix pour s'adapter au budget et à l'utilisation de chacun.

Ici nous ne présenterons que des cartes mères au format ATX, car c'est le plus standard.

Gygabyte Z390 Designare

Cette carte mère Gygabyte Z390 Designare est surement une des plus utilisées en 2019 pour réaliser un Hackintosh.



Vous vous demandez surement pourquoi ?



C'est très simple, elle dispose de toutes les dernières technologies du marché ainsi qu'une très bonne connectique que ce soit directement sur la carte ou sur la partie arrière du boitier.

Son design est lui aussi très apprécié des créatifs, en général pas très fans des LED et autres artifices inutiles.

Elle permet également d'avoir une expérience gaming haute en performance, elle convient donc à tout type d'utilisation. La carte est vendue moins de 300€.







ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING

Cette carte mère ASUS ROG STRIX Z390-E se situe dans les mêmes tranches de prix que la Gygabyte Z390 Designare détaillé plus haut, on reste donc sur du très haut de gamme.

Disons qu'elle se différencie surtout du côté marketing...

Son design est plus axé Gaming, avec ses LED RGB, le logo Republic of Gamer.



Le choix entre ces deux cartes dépendra avant tout de vos gouts personnels. En général les créatifs préfèrent les choses minimalistes comme la Z390 Designare et les gamers s'orientent plus vers ce type de produit haut en couleur !



Veuillez noter que si vous utilisez des LED dans votre boitier, ces dernières seront synchronisées avec les LED présentes sur la carte mère pour avoir une animation homogène.





Gygabyte Z390 AORUS Pro

Cette carte graphique nous vient aussi de Gigabyte, mais cette fois, elle vient de la gamme Z390 AORUS Pro. Comme ROG pour ASUS, AORUS est la branche dédiée au Gaming.



On retrouve donc une carte avec un design de base similaire à la Designare, mais avec plus de LED RGB un peu partout !



Il existe plusieurs cartes mères au chipset Z390 chez AORUS, mais nous présentons uniquement celle-ci, car c'est une entrée de gamme et conviendra bien à ceux qui ont un petit budget et qui n'ont pas besoin des dernières technologies. Moins de 200€.

Le processeur pour Hackintosh

Apple n'utilise que des processeurs Intel pour ses Mac, il est donc recommandé d'utiliser ces processeurs pour ne pas galérer à faire tourner MacOS. Vous trouverez facilement les drivers associés à votre processeur.



Nous recommandons les Intel Coffe Lake, c'est à dire les processeurs Intel de 9ème génération, car la 10ème génération est déjà disponible, mais a des prix vraiment pas abordables...

Et pour de meilleures performances, si votre budget vous le permet, nous recommandons de choisir un processeur overclockable, on les reconnait par un K. Ex : Intel i5 XXXK

Intel Core i9 9900K

Vous l'aurez compris, la puce Intel Core i9 9900K représente certainement le meilleur choix en matière de processeur à moins de 550€.

C'est le plus haut de gamme de chez Intel, et cette version est overclockable, ce qui veut dire que vous pourrez pousser son utilisation au maximum si vous avez besoin de plus de performances.



Il dispose de 8 coeurs, 16 threads, et il est cadencé à 3,6 Ghz / 5 Ghz. Il est donc plus puissant que le Xeon entrée de gamme que l'on retrouve dans le dernier Mac Pro de fin 2019 !



Nous recommandons ce processeur aux personnes qui ont besoin de beaucoup de puissance et qui souhaitent faire tourner plusieurs applications ou jeux gourmands.

Il conviendra parfaitement aux créatifs, créateurs de contenus, développeurs et bien entendu aux gamers.



Intel Core i7 9700K

L'Intel Core i7 9700K est également un très bon choix en matière de processeur, il fait la transition entre les utilisateurs lambdas et les utilisateurs expérimentés. Moins de 400€.



Nous conseillons ce processeur aux personnes qui souhaitent travailler sur quotidiennement sur leur machine, avec des logiciels en multitâche. Vous pourrez utiliser des logiciels gourmands, simplement votre consommation sera plus élevée qu'avec le i9 détaillé plus haut.



Il conviendra donc aux utilisateurs avancés, aux développeurs, les gens qui souhaitent commencer à utiliser des logiciels gourmands, et encore une fois aux gamers.

Intel Core i5 9600K

L'intel Core i5 9600K, bien que moins performant que l'Intel Core i7, est tout de même un très bon choix à 200€ ! Tout dépend de votre utilisation...



Nous le recommandons aux utilisateurs normaux, qui souhaitent tout simplement avoir une machine suffisante pour faire les diverses tâches du quotidien, consulter le web, lire du contenu multimédia, et même jouer à des jeux.



Oui, car pour jouer à des jeux ce processeur conviendra dans la plupart des cas ! Il dispose certes de moins de coeurs, mais si vous ne lancez que votre jeu et aucun autre logiciel en arrière-plan vous ne sentirez pas de ralentissement.



Si votre budget est limité, ne vous inquiétez pas, il reste performant et représente un bon choix en termes de rapport qualité / prix !



La carte graphique pour Hackintosh

Sachez avant tout qu'une carte graphique n'est pas obligatoire ! Vous pouvez très bien ne pas en utiliser, tout dépend si vous en avez l'utilité ou non.

Les processeurs Intel viennent déjà avec des petites cartes graphiques dédiées, les UHD Graphics 620 / 630.



Depuis MacOS Mojave, Apple et Nvidia n'ont pas renouvelé de drivers pour MacOS... Donc avec MacOS Catalina non plus ! Il se raconte même qu'Apple ne sortirait plus jamais de drivers pour les cartes graphiques Nvidia...



Vous l'aurez compris, nous n'avons pas d'autres choix que de se pencher vers les cartes graphiques AMD, Apple n'utilise que ces cartes et elles sont donc reconnues nativement par MacOS. Et contrairement aux idées reçues, elles sont tout aussi compétitives que les cartes Nvidia même pour un H4rdc0re G@m3r. Cela vous permet en plus d'économiser sur l'écran, car elles utilisent la technologie FreeSync.



Le choix de la carte graphique se fait surtout en fonction de vos besoins. Si vous désirez faire tourner des jeux gourmands en bonne qualité, ou effectuer des rendus vidéos avec un logiciel de montage, ou encore faire de la modélisation 3D, nous vous conseillons de vous pencher vers un modèle assez puissant.



Si vous désirez jouer, mais sans forcément obtenir les meilleurs rendus, etc, vous pouvez tout à fait vous orienter vers une alternative moins coûteuse.

Les cartes graphiques que nous allons vous présenter s'adapteront à tous les types d'utilisateurs.

Sapphire RX 5700 et RX 5700 XT Pulse

La Sapphire RX 5700 et la 5700 XT sont deux cartes très puissantes (à 350€ et 400€), équivalentes aux Nvidia RTX 2070 et RTX 2080.

Il existe plusieurs fabricants pour ces cartes, mais nous vous recommandons la marque Sapphire qui propose des cartes moyenne et haut de gamme de qualité.

Chez Sapphire vous pourrez trouver la carte de base, une carte haut de gamme (Pulse), et très haut de gamme (Nitro +).



Elles représentent un très bon choix dans le montage d'un Hackintosh, car même si elles sont relativement chères, elles restent abordables et permettent d'avoir une puissance largement suffisante pour tous les derniers jeux du moment en, et ceux à venir en Ultra avec beaucoup d'FPS. Et permettent également de très bonnes performances sous MacOS avec des logiciels de la suite Adobe ou autres.





Sapphire RX 5600 XT Pulse

Les cartes RX 5600 XT sont sorties dans le courant du mois de janvier 2020, elles servent de liaison entre la 5500 XT et les 5700 / 5700 XT.

Son prix est évidemment positionné entre les deux, soit 300€, mais il reste très correct ! Elle est équivalente à une Nvidia RTX 2060.



Vous obtiendrez de très bonnes performances dans tous les jeux récents, elle est suffisante pour la plupart des joueurs ! Pas besoin de prendre une 5700 pour une majorité de joueurs.





Sapphire RX 5500 XT Pulse et Nitro+

Les cartes RX 5500 XT sont sorties en décembre 2019, elles servent à proposer une alternative moins couteuse à ceux qui n'ont pas besoin d'autant de puissance qu'une RX 5700 ou RX 5700 XT, tout en proposant de très bonnes performances tout de même. Elles sont équivalentes à des Nvidia RTX 1660. Le tout à 200€.



Pour ce modèle, nous vous recommandons uniquement la version XT, car elle dispose de 8Go de VRAM. Pour ces modèles moins cher, toujours en restant chez Sapphire, nous vous recommandons de monter en gamme et prendre une Nitro + si votre budget vous le permet.







Le refroidissement du CPU pour Hackintosh

Pour refroidir le processeur de votre Hackintosh, vous aurez le choix entre un ventirad classique ou un système de watercooling. Les deux sont bien et dépendent du prix que vous êtes prêt à mettre ainsi que de l'esthétique que vous souhaitez donner à votre configuration.



Les systèmes de watercooling tout-en-un sont très jolis, et assez performants, mais on atteint des prix tout de même relativement élevés pour un refroidissement correct.

Les ventirads sont moins esthétiques c'est certains, mais pour des performances égales, voir supérieures, on trouve des tarifs deux fois plus bas !



Tout dépend de vos besoins et de votre budget...

Noctua NH-D15

Le Noctua NH-D15 est clairement le meilleur ventilateur à l'heure actuelle, à 90€. Il dispose de 2 ventilateurs extrêmement silencieux, et propose le meilleur refroidissement pour votre CPU.



Son seul défaut est qu'il est très imposant, et qu'il vous faudra rajouter 10€ pour mettre la main sur la version Black...

Il est tellement imposant qu'il est recommandé d'utiliser de la RAM low profile, car le deuxième ventilateur empiète sur la RAM. Toutefois, si vous n'avez pas de RAM low profile, le ventilateur est ajustable, vous pourrez le placer plus haut ou carrément le retirer.



Il est tellement imposant qu'il va peut-être camoufler les cartes mères et RAM avec des modules RGB... Vous l'aurez compris il est très performant à un prix également très attractif, mais si vous rechercher un beau design pour votre boitier, vous devriez vous orienter vers un Watercooling All in one RGB



Nous vous recommandons également de visiter le site du fabricant pour vérifier la compatibilité avec votre carte mère, car il est probable qu'il bloque l'accès à un de vos ports PCIe x4. Dans ce cas, orientez-vous vers le NH-D15S qui est légèrement courbé pour s'adapter plus facilement à certaines cartes mères.



Pour un refroidissement équivalent en WaterCooling, il va falloir se pencher vers le NZXT Kraken x72, qui est certes plus élégant, mais deux fois plus couteux !

NZXT Kraken X72

NZXT est une marque qui produit des boitiers, et des systèmes de watercooling haut de gamme.



Il existe plusieurs systèmes de refroidissement similaire au Kraken X72 avec moins de ventilateurs, et à des prix certes plus bas... Mais qui ne procurent pas de refroidissement réellement efficace. Après tout dépend de votre processeur et de votre utilisation, mais nous vous recommandons de choisir un refroidissement efficace pour votre CPU, cela vous évitera de le changer dans quelques années ou d'avoir des surprises de surchauffe. Comptez plus de 150€.

Corsair Hydro Series H100i PRO RGB AIO

Si vous souhaitez rester sur un Watercooling pour avoir une tour assez jolie, mais que vous ne désirez pas vous ruiner avec le NZXT x72 Kraken, Corsair propose une alternative moins couteuse avec le Hydro Series H100i PRO RGB AIO. Ici c'est avec deux ventilateurs, mais vous pouvez trouver des versions similaires avec 3 ventilateurs.



Nous proposons celui-ci, car il se situe vraiment entre le Noctua NH-D15 et le NZXT x72 Kraken au niveau du prix.





Le SSD : le disque du Hackinstosh

Pour votre ordinateur Hackinstosh, nous vous conseillons de partir d'entrée sur un SSD, car aujourd'hui les prix ont bien baissé et ces disques sont tout à fait abordables et permettent d'atteindre des débits de lecture et écriture bien plus hauts que leurs prédécesseurs, les HDD...



Aussi, si votre carte mère prend en charge les connectiques NVME, nous ne pouvons que vous conseiller de choisir un SSD format M2 NVME pour profiter de vitesses jusqu'à 6 fois plus rapides qu'un SSD format M2 SATA.



Samsung est la marque la plus performante sur les SSD, nous vous conseillons de choisir leur gamme EVO 970, et la taille qui vous convient, toutefois nous conseillons de prendre minimum 512 Go pour être un minimum confortable.



Si vous souhaitez faire un Dual Boot (ou plus), nous vous invitons à choisir un disque par OS si possible. Au moins lorsque vous ferez des mises à jour ou des copies d'OS, cela ne risquera pas de casser l'autre OS par erreur.

Samsung EVO Plus 970 M2 NVMe 1To

Le SSD EVO Plus 970 M2 NVMe 1To de Samsung est certainement le meilleur choix que vous pouvez faire si votre budget le permet (230€).

Il est au format M2 dispose d'une connectique NVMe, il est de la marque Samsung ce qui est un gage de qualité sur la durée de vie de notre disque.



Bien que nous vous recommandons vivement de vous orienter sur du 1To de Stockage, vous pouvez bien entendu prendre 512 Go, le prix sera également plus accessible.

Sabrent ROCKET NVMe PCIe M2 2280 SSD 1To

Ce SSD représente une bonne alternative à celui de Samsung, car il a les mêmes caractéristiques à savoir le format M2, et la connectique NVMe.



Vous allez donc pouvoir économiser quelques euros et profiter d'un disque tout aussi performant avec le Sabrent ROCKET NVMe PCIe M2 2280 SSD 1To à 130€.

WD Blue 3D NAND SATA SSD M2 2280 1To

Le WD Blue 3D NAND SATA SSD M2 2280 1To est un bon compromis si vous ne voulez pas payer très cher (110€), il est également au format M2, mais il dispose d'une connectique SATA et pas NVMe.



Vous aurez donc des vitesses de transferts moins rapides qu'avec ceux présentés plus haut.

Cependant, si vous n'avez jamais mis la main sur un SSD, cela va tout de même vous changer la vie ! Bien qu'il ne propose pas les dernières technologies de transferts, il est déjà très rapide.



Pour 1 To de SSD, c'est tout de même un très bon rapport qualité prix !



Le seul bémol est qu'il va vous occuper un port M2, donc si un jour vous mettez 2 SSD NVMe, vous devrez vous séparer de celui-ci, car il ne s'adaptera pas sur vos ports SATA classiques.

La mémoire vive (RAM)

La mémoire vive n'a pas de réel impact sur la compatibilité de votre Hackintosh, vous serez donc libre de choisir ce qui vous plait.

Faîtes toutefois attention si vous optez pour un ventirad volumineux comme le NH-D15, il est recommandé d'utiliser de la RAM Low Profile pour que le ventilateur puisse se placer correctement.



Il faut tout de même savoir que c'est une ressource essentielles pour vos diverses tâches et applications. Si vous désirez pouvoir faire tourner plusieurs logiciels gourmands ou des jeux, ou faire tourner des machines virtuelles il vous faudra surement beaucoup de RAM. Si c'est pour une utilisation bureautique standard, cela ne nécessite pas beaucoup de mémoire vive, 8 ou 16 Go devraient vous suffire.



La technologie actuelle est la DDR4.



Privilégiez la mémoire vive avec un maximum de rafraichissement en Mhz, selon ce que vous permet votre carte mère.



Le boitier du Hackinstosh

Le boitier de votre Hackintosh reste important à choisir, car c'est lui qui fera le design de votre bête, et induira l'espace nécessaire pour le reste de votre configuration, comme la possibilité d'y mettre des ventilateurs supplémentaires ainsi qu'un hub USB de plus.



Pour rester dans l'ère du temps, nous n'avons sélectionné que des boitiers qui disposent d'un port USB-C.



Nous vous avons listé des boitiers avec plusieurs designs différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts !

Dune Case - Mac Pro 2019

Nous vous avons déjà présenté ce boitier Dune Case qui imite le design des nouveaux Mac Pro sorti fin 2019.

La ressemblance est bluffante il faut l'avouer, la seule différence notable est qu'il n'y a pas de logo Apple sur la façade latérale.



Son prix est tout de même assez élevé il faut le reconnaitre, mais avec l'économie que vous faites en comparaison au Mac Pro chez Apple, si vous désirez un design épuré, sans lumières RGB de tous les côtés, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir avec ce boitier !

Dune Case - Mac Pro 2013 Cylindre

Dune Case propose également l'ancien boitier du Mac Pro de 2013 en forme de cylindre.

Le seul bémol de ce boitier est qu'il est uniquement compatible avec le format de carte mère Mini-ITX à cause de son format assez compact.

Vous ne pourrez pas utiliser les cartes mères présentées au début de ce guide. Vous devrez vous tourner vers les versions adaptées à ce boitier.

Fractal Meshify S2

Le boitier Fractal Meshify S2 est un très bon choix si vous cherchez quelque chose de spacieux, un bon refroidissement système, une connectique USB-C, avec un design classieux.

Il dispose d'une très bonne compatibilité pour les cartes mères, la gestion des câbles est optimisée grâce aux ouvertures et les ventilateurs système sont très silencieux !



Si vous ne voulez pas de vitre, il existe des modèles avec une porte en aluminium.

Vous pourrez choisir entre noir et blanc selon votre préférence, à 140€ environ.

Lian li PC O 11 WGX ROG Edition

Le boitier Lian li PC O 11 WGX ROG Edition est assez apprécié par la communauté Hackintosh, ici voici une édition spéciale, mais vous pouvez aussi vous tourner vers la version classique qui n' a pas de dessins sur la face avant.



L'avantage de ce boitier est que la face avant est transparente, ce qui donne un assez beau rendu quand on installe des composants RGB à l'intérieur. Si vous souhaitez faire un setup gaming, n'hésitez pas à vous orienter vers ce boitier qui coûte plus de 300€.

L'alimentation du Hackinstosh

L'alimentation se choisit en fin de configuration, car sa puissance dépend des composants que vous avez sélectionnés.

En revanche, peu importante la puissance que vous choisissez, nous vous vous conseillons de choisir une alimentation grade 80 Plus Gold.

Le grade correspond à la puissance que vous pourrez réellement utiliser. Oui, car une alimentation de 500 Watt ne permet pas d'utiliser 500 W, mais un pourcentage qui dépend du grade.



Voici les pourcentages relatifs aux grades :

80 Plus : 80%

80 Plus Bronze : 85%

80 Plus Silver : 88 %

80 Plus Gold : 90%

80 Plus Platinum : 92%



Nous recommandons de prévoir plus de puissance que nécessaire pour ne pas trop charger votre alimentation. Nous conseillons également de prévoir large si vous comptez garder cette alimentation un bon moment, et que vous souhaitez pouvoir l'utiliser avec 2 GPU le jour où vous achèterez une nouvelle carte graphique.

Seasonic Focus 80 Plus

Nous conseillons les alimentations Seasonic, car elles sont garanties 10 ans, et que c'est une marque qui a largement fait ses preuves. Après libre a vous de choisir celle qui vous correspond le mieux selon votre budget comme le Focus 80 Plus.

be Quiet! Pure Power 11

be Quiet! est une bonne marque spécialisée dans les ventilateurs et alimentations. Comme son nom l'indique, la marque s'efforce de concevoir des produits les plus silencieux possible, comme le be Quiet! Pure Power 11 à 100€.

Corsair Gold RM 650X

Corsair est une bonne marque qui a elle aussi fait ses preuves. Les alimentations Corsair haut de gamme ont bonne réputation, mais pas leurs modèles bas de gamme... Nous vous recommandons de partir sur du Corsair Gold RM 650X si vous allez chez Corsair.

Si vous ne souhaitez pas de Gold, allez chez une autre fabricant !





Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour monter un Hackintosh parfait selon vos besoins et votre budget. Avec tous ses composants, vous aurez un appareil qui pourra tenir dans le temps et surtout supporter macOS d'Apple !



De notre côté nous avons monté une machine assez puissante qui surpasse les performances du Mac Pro sorti fin 2019. Notre bête d'une valeur de 1900€ aurait couté 7500€ chez Apple a configuration identique !

Mais nous vous gardons tous ces détails pour un article plus détaillé !