Test de Dream League Soccer 2020 : le mix parfait ?

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Les fans de football peuvent avoir le sourire : outre la sortie de FIFA et de PES sur les différentes plateformes dont les mobiles, d'autres développeurs tentent leur chance pour grappiller des parts du gâteau géant que représente le ballon rond.



Depuis quelques années, un certain Dream League Soccer fait beaucoup parler de lui sur iOS et Android, et on comprend très vite pourquoi. Mixant gestion de club et pur jeu de football, les développeurs du studio First Touch Games nous dévoilent l'envers du décor du métier de coach, tout en mettant notre adresse et notre dextérité à la lutte sur le terrain.



Quelques semaines après la sortie officielle de l'édition 2020, nous avons assez d'éléments pour en faire un petit test !

Dream League Soccer 2020 : it's in the game !

Pour la petite histoire, voilà quelques années que Dream League Soccer enfile son maillot de challenger des plus grands noms de l'App Store, proposant un free-to-play convaincant, complet et ne forçant pas le joueur à mettre la main à la poche.



On bâtit sa propre équipe, que ce soit en ligne ou hors ligne, avec un aspect de gestion qui sera décisif au moment d'entrer sur le terrain. En plus d'avoir amélioré les graphismes et le gameplay, les développeurs étoffent également le contenu, pour contenter ses joueurs toujours plus nombreux.



Revenons donc à la base : trois modes de jeux vous sont disponibles, dont un mode Carrière, un mode Multijoueur et des Évènements qui pointent le bout de leur nez tout au long de l'année, permettant de dénicher de nouveaux joueurs.



Pour le commencement, seul le mode Carrière nous intéresse, puisqu'il est le début de l'aventure : ainsi, on créé et on personnalise son manager et son club, puis on écope d'un capitaine star (personnellement, j'ai craqué pour Higuain) afin de composer une équipe autour de lui. Car oui, le studio First Touch Games a réussi l'exploit de mettre la main sur plus de 3 500 joueurs de la FIFPro.



Les premiers matchs seront tendus, puisque la plupart de votre effectif ont le niveau d'un Senior de Division 4 et les frappes cadrées sont rares... Pourtant, il va falloir y passer pour engranger ses premiers bonus et de l'argent, permettant d'acheter des agents et des chasseurs de têtes pour vous aider à identifier les meilleurs talents dans le marché des transferts.



Mais, l'argent permettra également de faire grandir les infrastructures en même temps que votre club gravira les échelons, attirant de plus en plus de stars. Car oui, votre but sera d'arriver au sommet, et le chemin est long pour y arriver : il faudra franchir 8 divisions pour prétendre être le meilleur club du monde.



Comme dit plus haut, la gestion n'est pas le seul aspect du jeu, puisqu'on joue nous-mêmes les matchs en contrôlant l'équipe sur le terrain. Le gameplay est bon, les commandes simples : comme pour ses concurrents, une manette virtuelle permet de courir, passer, frapper et tacler.



Après quelques cases envoyées en touche, ou des frappes qui assommeront des supporters, votre ligne de mire devrait se stabiliser. La jouabilité est bonne, sans être trop difficile, elle promet de beaux challenges et de beaux défis selon votre adversaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il sera possible d'enchaîner les gestes techniques, à condition de s'entraîner avant.



Bien sûr, si les bases sont assez simples, il faudra creuser pour connaître toutes les subtilités que réserve le jeu.



Une fois que vous pensez être prêt, rendez-vous en ligne pour affronter d'autres joueurs du monde entier et pour grappiller les rangs. Si vous obtenez une bonne place au classement mondial, vous mettrez la main sur des prix exclusifs.

Mon avis

Grand fan de football et de ses adaptations vidéoludique, je dois bien reconnaître que cette nouvelle mouture m'a fait mettre de côté mon petit PES Mobile. Alors oui, il y a des défauts, mais on pointe tout de même vers le haut avec cette version 2020.



On peut notamment noter l'absence de commentateurs français, une intelligence artificielle un peu hasardeuse et des défauts sur certaines phases de jeu. Autre bémol, l'impossibilité de jouer quand on n'est pas connecté à Internet : cette sécurité a été mise en place pour éviter les tricheries, mais bon...



Le jeu a de beaux arguments, offrant une expérience complète d'entraîneur et de joueur ! Pour tous les fans de football : foncez !



Dream League Soccer 2020 (sport) Prix Gratuit Réalisation 4,5 / 5 Prise en main 4,5 / 5 Durée de vie 5 / 5 Equilibre In-App 4 / 5 Notre avis 4,5 / 5

