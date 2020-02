Incroyable, les AirPods 2 à 114,99€ au lieu de 179€ !

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

12

Vous cherchez à renouveler votre paire d'écouteurs sans fil ? Ne bougez plus, nous avons un bon plan pour vous. En effet, le site Rakuten propose via un vendeur tiers (très bien noté) les AirPods 2 avec le boitier de charge à seulement 114,99€ au lieu de 179€. Une belle remise qui permet de faire une jolie économie par rapport à l'achat en Apple Store !

Promotion sur les AirPods 2 avec boitier de charge normal et sans fil

C'était pour nous impossible de ne pas vous en parler. Rakuten propose aujourd'hui une promotion sur les AirPods de seconde génération. Le prix normalement de 179€ est passé à 114,99€ grâce à une belle réduction du vendeur tiers, mais aussi grâce au code promo RAKUTEN15 qui permet de déduire 15€ sur le panier.



Il est aussi proposé les AirPods 2 avec le boitier de charge sans fil, là aussi l'avantage tarifaire est intéressant puisque le prix est à 144,99€ au lieu de 229€ (avec le code promotionnel de Rakuten).

Les AirPods 2, ces écouteurs qui font exploser les revenus d'Apple

Il est inutile de présenter réellement les AirPods, ces écouteurs sont devenus un véritable phénomène depuis qu'Apple a commercialisé la première génération. Vous avez juste à regarder le nombre d'AirPods dans la rue ou dans les transports en commun pour comprendre que ce qu'a réalisé Apple est impressionnant. Avec ce deuxième modèle, la firme de Cupertino a apporté des fonctionnalités fortement intéressantes comme l'intégration de la puce H1 qui permet le "Dis Siri", mais aussi une réduction de 30% du temps de latence lors des jeux vidéo.



Apple avance le fait que ces AirPods 2 sont ce qui se fait de mieux sur le marché des écouteurs sans fil. Le son est optimal et d'une qualité extraordinaire !

De plus, l'autre nouveauté de cette seconde génération est le boitier de recharge sans fil, il vous suffit de le poser sur une station de charge certifiée Qi. En plus, un petit témoin LED vous indique que les AirPods sont bien en train de se recharger.



Au niveau de l'autonomie, elle est identique de la première génération. On retrouve 24 heures d'autonomie pour le boitier de charge, 5h d'écoute avec une seule charge pour chaque écouteur et une garantie de 3 heures d'écoute pour 15 minutes de charge.



La promotion de Rakuten est probablement le meilleur bon plan vu jusqu'à aujourd'hui. Elle risque de ne pas durer très longtemps. Profitez-en et n'oubliez pas de faire plaisir à vos proches !

Pour information, le paiement en 4x ou 5x est disponible.



Et si vous préférez Amazon, comptez 150€.