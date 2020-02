Huawei P40 : 70 applications Android préinstallées ?

Guillaume Gabriel

Doit-on encore expliquer l'histoire entre Huawei et les États-Unis ? Accusé d'espionnage industriel par le gouvernement de Trump, mais également au coeur d'une bataille entre la Chine et le pays de l'oncle Sam, le constructeur connaît de nombreuses difficultés ces derniers mois.



Pour faire figure d'exemple, la firme a été interdite de collaboration avec les entreprises américaines, dont Google et son système d'exploitation Android. Ainsi, les Mate 30 et Mate 30 Pro, présentés quelques mois auparavant, étaient privés de Play Store et des services du géant de la tech.



Un coup dur, qui a fait fuir de nombreux aficionados de Huawei... Pourtant, ces derniers pourraient avoir trouvé un compromis pour les prochains appareils.

Huawei pourrait préinstaller 70 applications Android

Selon nos confrères de MobilTelefon, dont les informations sont à prendre avec des pincettes, Huawei aurait pris une drôle de décision pour faire face à l'absence des services Google.



Les prochains Huawei P40 et P40 Pro pourraient posséder 70 applications Android de base, pour ainsi permettre aux utilisateurs de Gmail et autres de pouvoir bénéficier tout de même de ces derniers et donc éviter de nouvelles ventes décevantes.



La présence ou non de certaines applications dépendraient des régions géographiques, mais il faudra voir également si avec les restrictions du gouvernement américain, cette démarche sera possible dans le futur...



