Samsung Galaxy 20 Ultra : un smartphone haut de gamme à 1 500 euros ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

À quelques heures de son gros évènement du 11 février, le Unpacked, Samsung tient en haleine ses nombreux fans, puisqu'il marquera la présentation des nouveaux smartphones haut de gamme du coréen.



Parmi eux, on retrouve un certain Galaxy 20 Ultra qui semble fort prometteur : si sa probable fiche technique avait fuité sur Internet quelques semaines auparavant, il semble que ce soit désormais son prix qui s'affiche en avance.

Samsung Galaxy 20 Ultra : 16 Go de RAM pour 1 500 euros ?

En effet, Samsung va bientôt lever le voile sur les successeurs du Galaxy S10 et de ses variantes dont le nouveau Galaxy 20 Ultra, qui semble être un véritable monstre.

Snapdragon 865, entre 12 et 16 Go de RAM, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de mémoire, un appareil photo principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Vous en voulez encore ? Une batterie de 5 000 mAh, charge rapide 45 W (0 à 100% en 74 minutes), serait également dans l'appareil.



Selon le média allemand Winfuture, le Galaxy S20 Ultra 5G dans sa configuration avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûterait entre 1549 et 1559 euros...



Plus que quelques heures avant le lancement de l'évènement Unpacked ! Pour rappel, Samsung devrait faire la présentation du S20, du S20+ et d'un autre smartphone à écran pliable.



