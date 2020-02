The Seven Deadly Sins Grand Cross sortira le 3 mars sur iOS / Android

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

The Seven Deadly Sins Grand Cross est désormais affiché à la rubrique précommande sur les App Store et Play Store. En réalité, le RPG nippon qui a cartonné au Japon et en Corée du Sud en 2019 a déjà atteint 1 million de précommandes sur mobiles. Sa sortie est prévue pour le 3 mars !



Regardez le trailer vidéo de 7DS :

The Seven Deadly Sins Grand Cross : un action-RPG de qualité !

The Seven Deadly Sins: Grand Cross transpose l’histoire et les aventures de la série animée The Seven Deadly Sins dans une expérience de jeu plutôt intéressante. Outre la modélisation 3D cell-shading des personnages, une centaine de cinématiques intenses, et le casting original des voix japonaises, c'est surtout le gameplay qui nous plait avec un système de combat de cartes innovant. Le jeu est basé sur des combinaisons de cartes, de personnages et de compétences pour lancer des attaques spéciales selon de nombreux paramètres. Le côté dynamique des combats est également très attirant, ne laissant pas le temps de s'ennuyer. Le jeu comprend également des interactions avec l’équipe principale du manga The Seven Deadly Sins, des habits créés spécialement pour le jeu, des dialogues travaillés, un système d’affection, un système de recettes, et bien plus encore comme la possibilité de coopérer avec ses amis en mode Affrontement.



Par contre, Netmarble oblige, le titre sera un free-to-play, avec de nombreuses lootbox à venir. Espérons que les joueurs qui payent ne soient pas hors d'atteinte.



Au fait, la pré-inscription offre des récompenses, telles que le personnage de ‘Meliodas’, le héros principal de The Seven Deadly Sins: Grand Cross, et son costume incluant des habits et une arme. De la monnaie in-game ainsi qu'une boîte exclusive contenant divers objets seront aussi offertes en tant que récompenses lors du lancement.

Télécharger le jeu The Seven Deadly Sins