Yu-Gi-Oh! Cross Duel arrive sur iOS et Android

En 2021, Konami a annoncé trois nouveaux jeux Yu-Gi-Oh ! dont le jeu multiplateforme Master Duel et le jeu mobile Cross Duel. Konami a récemment lancé le pré-enregistrement de Yu-Gi-Oh ! Cross Duel et a dévoilé une bande-annonce du jeu. Aujourd'hui, Konami a dévoilé la date de sortie de son prochain titre sur iOS et Android qui associe les mécanismes du jeu de cartes à collectionner à des batailles à quatre joueurs, dans le but de proposer une nouvelle expérience de jeu aux fans et aux nouveaux venus.

La date de sortie de Yu-Gi-Oh! Cross Duel

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Comme le montre la bande-annonce de gameplay officielle, quatre joueurs sont connectés les uns aux autres par des lignes qui forment une croix. Ils placent des cartes pour invoquer des monstres Yu-Gi-Oh! iconiques sur le terrain, le tout en 3D. Ensuite, les monstres sont envoyés sur des lignes vers les autres joueurs, et infligent des dégâts aux monstres des adversaires.



Dans Yu-Gi-Oh! Cross Duel, les joueurs devront définir leur plan d’attaque en prenant en compte les tactiques de trois adversaires. Ils pourront ainsi cibler un joueur en particulier, former temporairement une alliance avant de la briser au bon moment pour s’emparer de la victoire.



Voici les éléments clés :

Trois modes de jeu : versus à quatre joueurs, co-op à quatre joueurs, solo

Un nouvel style de Duel très intuitif, idéal pour les joueurs découvrant la franchise Yu-Gi-Oh!

Des personnages issus des sept séries animées Yu-Gi-Oh!, pour faire équipe ou les affronter

Des rendus 3D de monstres Yu-Gi-Oh! époustouflants dans d’intenses scènes d’Invocation

La personnalisation de monstres, pour débloquer de nouvelles Compétences et les assigner aux cartes

Une construction et personnalisation de Decks rapide avec la nouvelle fonctionnalité innovante Auto-Création

Et bien plus encore !

Konami a également révélé que si 500 000 pré-enregistrements sont effectués, tous les joueurs recevront des gemmes pour débloquer 10 tirages de cartes. Rendez-vous le 6 septembre pour y jouer sur iPhone, iPad et Android.