Les coques pour iPhone 9 se montrent

Nous sommes à quelques semaines de la présentation attendue de l’iPhone 9 - ou iPhone SE 2, et déjà les coques se montrent sur Internet. Buzz ou organisation, les accessoiristes proposent déjà les précommandes pour les protections du prochain iPhone low-cost d’Apple.

Les commandes de coques pour iPhone 9 sont ouvertes

Certainement informés des dimensions et de la date de sortie du nouvel iPhone, les accessoiristes Totallee et Oeago ne parlent pas d’iPhone 9 mais d’iPhone SE 2. Étrange, puisque un tel patronyme suggèrerait que le remplaçant de l’iPhone SE conserve le même gabarit et donc, ne ressemblerait pas à un iPhone 8.



En tout cas, cette question ne taraude pas les deux marques qui affichent (ici et là) le nom d’iPhone SE 2.



Gardons en tête que ce genre d’informations est souvent utile juste avant la sortie d’un produit Apple, au moment où les fuites s’intensifient et permettent de confirmer nos hypothèses. L’an passé par exemple, nous avions révélé le nom des iPhone 11 en exclusivité grâce à l’un d’entre eux.



En tout cas, le nouvel iPhone 9 devrait être lancé au mois de mars, sauf problème majeur avec le coronavirus et sera le digne héritier de l’iPhone 8.



Ainsi, look et taille seront repris, le tout avec une puce A13 dernier cri et 3 Go de RAM, pour 399$ soit environ 489€. Sans oublier un appareil photo tiré de l’iPhone XR et toujours le bon vieux Touch ID.