Coronavirus : un retard de lancement pour la la PS5 et la Xbox Series X ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Depuis quelques semaines, le principal sujet n'est autre que le nouveau coronavirus provenant de Chine, qui continue de s'étendre et de faire de plus en plus de morts.



L'épidémie est passée en urgence santé mondiale et vient de dépasser la barre des 42 000 infectés, provoquant désormais plus de 1 000 décès.



Une inquiétude qui plane et qui force la Chine à se protéger, quitte à fermer des usines pour éviter la plupart des risques. Ainsi, de nombreuses sociétés sont affectées par ces pauses, notamment du côté de Cupertino, qui a dû migrer sa production dans d'autres pays.

Sony et Microsoft touchés par le coronavirus ?

Mais, deux autres gros acteurs de l'année 2020 pourraient être affectés par l'épidémie : Microsoft et Sony. Comme vous le savez certainement, les deux firmes s'apprêtent à lancer leurs nouvelles consoles de salon, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.



Les analystes de la banque d’investissement Jefferies estiment que les deux consoles et les jeux prévus pourraient être impactés par le coronavirus et connaître un décalage de commercialisation.



Car oui, la plupart des usines de production sont situées en Chine, comme c'est le cas de Nintendo, dont le PDG, Shuntaro Furukawa, a déclaré que la production des Nintendo Switch était touchée par toutes ses fermetures.



Les prochaines semaines nous le diront...



Source